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В мире7 декабря 2021 17:40

Заместитель Госсекретаря США: «Если Россия нападет на Украину, мы помочь не сможем»

Вашингтон изучает пути эвакуации своих граждан из страны
Антон ФОКИН
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Владимир Путин и Джо Байден вели двусторонние переговоры, американская пресса активно нагнетает ажиотаж вокруг ситуации с Украиной. Конечно же всех волнует то, чем США могут «припугнуть» Россию и указать ей на место. А вот с этим, оказывается, не все так гладко.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, во время брифинга перед американскими сенаторами заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд признала, что «варианты противодействия России в случае вторжения на Украину весьма ограничены». Дипломат, известная своей работой в Киеве во время Майдана 2014-15 годов, рассказала, что Вашингтон готовит в случае «агрессии Москвы» пакет жестких санкций.

Кроме того, сейчас американцы изучат варианты эвакуации своих граждан с Украины в случае обострения ситуации. Впрочем эксперты телеканала считают, что пока ситуация остается стабильной и нет необходимости разводить панику.

А тем временем Пентагон через своего официального представителя Джона Кирби продолжает стращать прессу.

- Мы продолжаем видеть дополнительный военный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать в западной части своей страны и вокруг Украины, - заявил Кирби, подчеркнув, что в минобороны США внимательно следят за ситуацией.

При этом президент США Джо Байден ранее обмолвился, что если Москва вздумает сунуться к соседу, США пошлют на Украину свои войска. Но, как это нередко бывает в американской администрации, подчиненные Байдена говорят совсем противоположное — и в этот раз более реалистичное.

Напомним, уже несколько недель США и Евросоюз раздувают настоящую истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. И хотя в реальности еще ни один наш солдат границу не пересек, у Вашингтона уже готов пакет «адских санкций», которыми, видимо, Байден должен был припугнуть Владимира Путина на переговорах во вторник.

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