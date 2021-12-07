Заместитель Госсекретаря США: «Если Россия нападет на Украину, мы помочь не сможем»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Владимир Путин и Джо Байден вели двусторонние переговоры, американская пресса активно нагнетает ажиотаж вокруг ситуации с Украиной. Конечно же всех волнует то, чем США могут «припугнуть» Россию и указать ей на место. А вот с этим, оказывается, не все так гладко.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, во время брифинга перед американскими сенаторами заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд признала, что «варианты противодействия России в случае вторжения на Украину весьма ограничены». Дипломат, известная своей работой в Киеве во время Майдана 2014-15 годов, рассказала, что Вашингтон готовит в случае «агрессии Москвы» пакет жестких санкций.

Кроме того, сейчас американцы изучат варианты эвакуации своих граждан с Украины в случае обострения ситуации. Впрочем эксперты телеканала считают, что пока ситуация остается стабильной и нет необходимости разводить панику.

А тем временем Пентагон через своего официального представителя Джона Кирби продолжает стращать прессу.

- Мы продолжаем видеть дополнительный военный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать в западной части своей страны и вокруг Украины, - заявил Кирби, подчеркнув, что в минобороны США внимательно следят за ситуацией.

При этом президент США Джо Байден ранее обмолвился, что если Москва вздумает сунуться к соседу, США пошлют на Украину свои войска. Но, как это нередко бывает в американской администрации, подчиненные Байдена говорят совсем противоположное — и в этот раз более реалистичное.

Напомним, уже несколько недель США и Евросоюз раздувают настоящую истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. И хотя в реальности еще ни один наш солдат границу не пересек, у Вашингтона уже готов пакет «адских санкций», которыми, видимо, Байден должен был припугнуть Владимира Путина на переговорах во вторник.

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