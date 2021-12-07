Соседи рассказали о москвиче, который застрелил двух человек в МФЦ

Сотрудники полиции у здания МФЦ "Рязанский", где в результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- Я сначала увидел в интернете новости про события в МФЦ, а потом глянул в окно - а у подъезда спецназ...

Житель пятиэтажной хрущевки на улице Коновалова признается, что даже не догадывался, что чокнутый мужчина, застреливший двух человек, - его сосед.

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Напомним, около 15:20 во вторник, 7 декабря, в МФЦ Рязанского района Москвы один из посетителей застрелил сотрудница офиса «Мои документы» и пытавшегося ему помешать охранника. Затем вышел в коридор и палил уже направо и налево - в больницы увезли четверых человек, включая 10-летнюю девочку. Скрутил стрелка сотрудник миграционного отдела - кадровый полицейский. Стрелявший мужчина был вооружен травматическим пистолетом, переделанным в боевой. Сергей Глазов. 45 лет. Москвич. Бывший кадровый военный. Подполковник в отставке.

У Глазова с собой была сумка. Ее, допуская возможность теракта, вскрывать не стали, вызвали саперов. Опасения, слава богу, не подтвердились.

В это же время сразу несколько подразделений рванули к дому Сергея Глазова на улицу Коновалова. Первыми в подъезд вошли полдюжины бойцов спецназа - в броне, касках и специальных щитах на случай, если в квартире будет кто-то с оружием. Дверь вскрыли. Но в двушке было пусто. Потом поднялись саперы. Те тоже ничего опасного не нашли, уступив место криминалистам.

Автомобили спецслужб у подъезда дома, в котором жил преступник, устроивший стрельбу в МФЦ. Фото: Александр РОГОЗА

На входе в подъезд тут же возник импровизированный КПП с двумя полицейскими - пока внутри идут следственные действия, никого не пустят.

ПУСТОВАВШАЯ КВАРТИРА

- Да мы его почти никогда и не видели! - удивляются жители дома, разглядывая фото Глазова на экране моего смартфона. - Знали, что есть такой, но он совсем уж нелюдимый.

Кто-то из всех деталей личной жизни вспоминает одно: вроде, на велосипеде катался. (К МФЦ Глазов, кстати, ехал из дома как раз на велике).

- Мои родные были когда-то знакомы с его родителями, - рассказал сосед по имени Алексей. - У него еще есть старший брат, тоже где-то в силовых ведомствах работал. Родители - Глазовы уехали из нашего дома уже давно, много лет назад. У них есть еще жилье в каком-то другом районе Москвы. И они эту квартиру на Коновалова одно время даже сдавали. А Сергей Глазов, судя по всему, в родительскую квартиру не очень давно вернулся. Я его пару раз видел парковавшим у дома машину. Он с теткой моей здоровался. Но чем он занимается - черт его знает.

Журналисты у пятиэтажной хрущевки на улице Коновалова, где проживал стрелок. Фото: Александр РОГОЗА

По словам источника в правоохранительных органах, из армии Сергей Глазов уволился в 2010-м. Насколько известно, затем несколько лет работал в службе безопасности одного из банков. Но чем занимался в последние годы - неясно.

Напомним, что по словам источника KP.RU, в момент расстрела сотрудников МФЦ и после задержания Сергей Глазов находился в неадекватном состоянии, нес что-то про мировую закулису и пандемию. У бывшего военного тесты на наркотики. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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