Мало кто из мэтров за 70 может похвастаться тем, что он любим и молодым, и возрастным зрителем. Благодаря «Голосу» Градский был популярен у всех возрастов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Последние годы он вновь был невероятно популярен в связи с участием в шоу «Голос». На очередной сезон телешоу самого авторитетного наставника приносили на носилках (у него отказывали ноги) и создавали ему особые условия - перенесенный осенью коронавирус дал осложнения. Состояние здоровья Градского ухудшалось, дома ему постоянно вызывали скорую. Но он продолжал участвовать в телепроекте, не хотел подвести… В пятницу, 26 ноября, композитор потерял сознание, его госпитализировали. Александр Борисович скончался на 73-м году жизни в ночь на воскресенье, 28 ноября.

Кончаловский считал его сумасшедшим

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области и сначала по фамилии отца был Фрадкиным. Когда в 1963 году умерла мама, взял в память о ней ее фамилию, которую прославил. В консерватории им. П. И. Чайковского наставником Градского был народный артист СССР Тихон Хренников.

Себя он без стеснения начал называть гением, когда ему было всего 23 года. Об этом, например, вспоминал Андрей Кончаловский, искавший композитора для своего фильма «Романс о влюбленных». При первой же встрече Градский заявил, что музыку для фильмов еще не писал, но напишет: «Я гениальный, все умею». Такая наглость сразила Кончаловского: «Даже если он сумасшедший, он мне нужен». В фильме Градский еще и спел. «Мы пробовали и других певцов, - говорил режиссер «Романса». - Но оказалось, что лучше всех исполняет песни Градского сам Градский!» Свою первую машину - «Жигули» третьей модели, по советским временам дефицитный шик, Градский купил в 1975 году за 7500 рублей на гонорар от «Романса».

Первый брак комом

В первый раз Градский женился в 17 лет на студентке Наталье Смирновой. Брак продлился три месяца. «Это вообще был молодежный поступок. Нам было мало лет, и у нас были поначалу чудесные отношения, которые постепенно стали исчезать. И мы решили: вот сейчас пойдем, поженимся - и все восстановится. Поженились, а через три месяца, когда поняли, что ничего не восстанавливается, пожали друг другу руки и разошлись», - рассказывал композитор.

Брак музыканта с Анастасией Вертинской продлился четыре года. Фото: Личный архив

Второй супругой музыканта стала актриса Анастасия Вертинская («Человек-амфибия», «Алые паруса»), дочь знаменитого певца Александра Вертинского. К моменту знакомства с Градским она развелась с Никитой Михалковым и приняла ухаживания молодого импозантного композитора.

Вертинская вспоминала, что с Градским они бурно ругались, страстно мирились, и жизнь походила на американские горки. «Мы честно старались удержаться вместе, - признавался Градский. - Может быть, не надо было жениться. Такой роман иногда лучше брака».

«Отказаться от ребенка или пойти в загс»

После второго развода Александр Борисович вскоре снова женился - на 18-летней Ольге Фартышевой, студентке Щукинского училища.

Третья жена Ольга прожила с ним 21 год и родила певцу двоих детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/ТАСС

«Я только-только расстался с Настей (Вертинской). Мой приятель пригласил меня на спектакль в театральное училище. Через несколько мест от себя я увидел изумительной красоты 18-летнюю девушку. Мы познакомились, а после спектакля поехали всей компанией ко мне выпивать. Мы с Олей стали общаться. Романом с перспективой женитьбы я это никак не считал. И вдруг я узнаю, что Оля ждет ребенка. Передо мной встал вопрос: то ли отказываться от неожиданного ребенка, то ли жениться? А я наконец официально развелся, наконец свободен, и что же - опять в ярмо?! Оля, однако, на меня не наезжала, хотя у нее возникала куча проблем: жила-то она в общежитии МГУ, училась на экономическом факультете... У меня квартира ужасная... Как-то утром я посадил ее в машину, мы выехали на Ленинский проспект, и я притормозил у загса. Она вышла: «Ну и ну! Ты что, жениться надумал?» - «А ты возражаешь?» - «Нет, не возражаю». В ноябре мы поженились, а в марте у нас родился ребенок».

В этом браке, продолжавшемся 25 лет, выросли двое детей - Даниил и Мария.

Четвертой женой Градского стала украинская модель Марина Коташенко. Певец рассказывал: ехал на машине и увидел идущую по тротуару девушку неземной красоты. Притормозил и сказал: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории». Марина не узнала «легенду» и даже на тот момент не знала, кто такой Градский. Но его телефон взяла и через две недели перезвонила… А потом назвала его самым лучшим. Родила мэтру двоих сыновей (Александру 7 лет, Ивану - три года).

«Что может связывать двадцатипятилетнюю красотку с пятидесятисемилетним мужчиной? Обычно этот вопрос мне задают сорокалетние женщины. Им непонятно, что со мной может делать молодая девушка. На это моя жена Марина отвечает, что ей понятно, что я с ней могу делать, - иронично говорил однажды в интервью Градский. - Женщина должна испытывать гордость за своего мужчину. И быть уверена, что ее мужчина хорош, и более клевого рядом нет».

Знал толк в выпивке

До того, как стать музыкальной легендой, Градский сменил немало групп и направлений. Впервые выступать на эстраде начал еще в 1963 году в группе польских студентов МГУ «Тараканы». В марте 1966 года он организовал группу «Скоморохи». Градский не скрывал: по молодости принимал на грудь изрядно, но не спился в отличие от многих рокеров. Всесоюзную славу он получил благодаря Александре Пахмутовой, отстоявшей его кандидатуру на исполнение ее песни «Как молоды мы были». Песня была написана для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе» 1976 года, и изначально для нее предполагался женский вокал.

Именно с этим шлягером Градского впервые показали по Центральному телевидению в 1977 году. Хотя тот эфир дался с боем. Тогдашний председатель Гостелерадио

отказывался выпускать «нахального» Градского и настоятельно рекомендовал Пахмутовой найти ему замену. Но она была непреклонной: «Только он!»

На чем разбогател

Градский рассказывал, что однажды Лещенко ему сказал: «Хорошо, Санёчек, что тебя мало показывают (по телевизору). Если бы тебя много показывали, мы все должны были бы застрелиться».

«Меня дозировали со времен первого моего показа. Те, кому нужно, меня услышат. Прошло 36 лет моей карьеры, мне все равно платят очень много: я зарабатываю больше других самых известных людей, которых все время показывают, - резюмировал певец. - С 1975 года я был одним из, может быть, двух-трех самых высокооплачиваемых артистов во дворцах спорта. Мне платили 400 - 500 рублей за концерт (средняя зарплата в СССР тогда равнялась 130 - 150 рублям, причем цены были достаточно низкие). Я получал полторы тысячи рублей в день за 3 двухчасовых концерта».

- Градский устраивал в советские годы левые концерты, от которых доход клал себе в карман, так все делали, - рассказал «Комсомолке» друг Градского Евгений Додолев. - Первый капитал сколотил на своих пластинках. Отслеживал, чтобы не было пиратских копий, чтобы выпуск пластинок был под его личным контролем, и даже сам занимался дистрибуцией - сам продавал.

О наследстве

Наследников у Градского осталось немало: вдова Марина Коташенко, их общие дети: 7-летний Александр, 3-летний Иван, а также 40-летний Даниил и 35-летняя Мария от предыдущего брака. Говорят, что при жизни певец составил завещание. Как он поделил добро, будет известно через полгода, когда завещание вскроют у нотариуса. Некоторые не исключают возможные судебные споры за внушительное наследство мэтра, оценивающееся более чем в 400 миллионов рублей.

Композитор не скрывал, что он очень обеспеченный. В своем государственном театре «Градский Холл» он получал приличную зарплату, о которой отчитывался в декларации. Например, за 2019 год музыкант заработал 13,5 млн руб. Указал, что владеет тремя нежилыми помещениями, долей в квартире, дачей, домом и еще десятком земельных участков. Также у него в собственности пять автомобилей - Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

Доля у Градского, в частности, в шикарной квартире на Тверской улице. Ее оценивают более чем в 200 млн рублей. Несколько лет назад Градский приобрел квартиру на Мосфильмовской улице: было удобно добираться до съемочной площадки «Голоса». Специально для наставника Первый канал обустроил кухню-гостиную площадью 30 квадратных метров. В его собственности загородный дом площадью 400 кв. м. Особняк с бассейном он построил в коттеджном поселке Новоглаголево в 35 км от Москвы. По оценкам риелторов, коттедж стоит порядка 125 млн руб. Кроме того, у Градского остались счета в банках.

- По моим сведениям, Градский покупал квартиры на Майорке и в Израиле, - рассказал «КП» человек, попросивший не называть его имени. - В Израиле он недавно стал соучредителем супермаркета и одного крупного банка. А это постоянные стабильные дивиденды.

Последней любовью композитора стала модель Марина Коташенко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Худеть бросил

- Саша привык быть хозяином положения во всем. Я помню, как, играючи, он терял вес, когда хотел, - вспоминает журналист Евгений Додолев. - В 90-е модно было приглашать звезд в круизы, и мы с женой оказывались с Градскими в этих вояжах. Саша часто зарекался есть во время путешествия и легко терял за пару недель килограммов десять, а то и пятнадцать. Он так привык к тому, что без проблем управляет своим весом, что эти амплитуды между грузностью и стройностью становились все значительнее. А потом он просто перестал возвращаться в форму. Привык к мысли, что он и так красавец, востребованный телками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С возрастом стал трепетным отцом

- Александр Борисович, наверное, как все мужчины, кто в возрасте дедушек становятся отцами, очень любящий и трепетный родитель, - рассказывал в недавней беседе с «КП» журналист Евгений Додолев.

- Градский всегда выбирал себе в жены очень красивых женщин...

- Да, он ценитель женской красоты. Мне кажется, с Мариной они счастливы.

- Он строгий отец?

- Не строгий - любящий и душевный. Он и старших детей в строгости никогда не держал.

- Его взрослые дети Мария и Даниил от предыдущего брака и его молодая жена Марина ладят?

- Воздержался бы я здесь от комментариев. Когда молодая жена почти ровесница с детьми, в такой модели редко бывает все благостно и ровно.

- Но, говорят, когда жена Градского готовилась к родам, ей помогала Мария Градская.

- Ну потому что Маша была в Америке. А Марина рожала в Нью-Йорке. Александр Борисович в это время по делам уезжал. И потому его дочь поддержала Марину. Марина живет в Подмосковье, в Новоглаголеве. Дочь Мария с молодым человеком - в Майами. Старший сын Даниил - в квартире в Москве. Нет такой ситуации, при которой они могут ладить или не ладить. Они просто не оказываются в одно время в одном месте.

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