Трампа обвинили в заражении коронавирусом сотен человек

O заражении Трампа стало известно 1 октября, после чего он сразу же был госпитализирован Фото: REUTERS

Согласно данным, опубликованным в новой книге мемуаров Марка Медоуза, занимавшего должность главы аппарата президента США, самый первый положительный результат тестирования Дональда Трампа на коронавирус, полученный накануне его дебатов с Джо Байденом, был скрыт не только от широкой общественности, но и от ближайшего окружения американского лидера.

По утверждению Медоуза, положительный тест Трампа был получен 26 сентября – за три дня до его дебатов с Байденом, однако остановить республиканца это уже не могло – тем, кто узнал правду, было приказано молчать.

Издание Washington Post восстановило маршрут передвижений президента США в те дни и выяснило, что в течение недели Трамп пообщался как минимум с 500 людьми. При этом он не соблюдал ни малейших мер предосторожности в виде социального дистанцирования или ношения маски.

В результате, уже к концу октября более двадцати человек из числа тех, кто близко общался с президентом, якобы получили положительные тесты на коронавирус.

По официальным данным, о заражении Трампа стало известно 1 октября, после чего он сразу же был госпитализирован, но, возможно, что между первичным положительным тестом и госпитализацией прошло порядка недели.

Среди массовых мероприятий, которые Трамп провел, уже будучи зараженным коронавирусом, Медоуз называет массовый митинг в Пенсильвании, а также церемонию в Розовом саду Белого дома, на которой Трамп объявил о выдвижении в Верховный суд США Эми Кони Барретт.

Основное же обвинение в адрес экс-президента США заключается в том, что он точно знал о своем заражении, идя на дебаты с Джо Байденом, но скрыл эту информацию и от организаторов мероприятия, и от своего оппонента.