Миллиардер Илон Маск стал бездомным

Маск еще в прошлом году заявил, что намеревается полностью избавиться от собственного жилья, и начал методично распродавать свои квартиры и дома Фото: REUTERS

Владелец корпорации Tesla Илон Маск теперь вполне официально считается бездомным: он продал последний находившийся в его собственности особняк, расположенный в Кремниевой долине Калифорнии.

Сумма сделки - $32 миллиона, имя нового владельца держится в секрете, сообщает FoxNews.

Маск еще в прошлом году заявил, что намеревается полностью избавиться от собственного жилья, и начал методично распродавать свои квартиры и дома.

Вилла в Калифорнии не стала исключением, но покупателя на нее долго не находилось. Риэлторы убедили Маска сбросить пару миллионов, и, в итоге, сделка состоялась.

Новый владелец получил не просто виллу, а целое поместье, да еще и с вековой историей. Оно было построено в 1912 году французским графом де Гинье, переехавшим из Европы в Америку после женитьбы.

На огромном земельном участке, на территории которого есть собственное озеро, граф построил большую виллу в европейском стиле.

Представители семьи де Гинье владели ею до 2013 года, после чего один из наследников продал имение за рекордные $100 миллионов. Маск купил его несколько позже и гораздо дешевле – за $23,4 миллиона в 2017 году.

Эксцентричный миллиардер увязал продажу с «обретением полной свободы», а также с давно озвученным желанием покинуть Калифорнию, уровень жизни в которой заметно упал, а вот налоги значительно выросли. Маск уже перевел штаб-квартиру своей корпорации в Техас.