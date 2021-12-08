Вячеслав Никонов о встрече Путина с Байденом: Ключевым было наше заявление о непродвижении НАТО на Восток и неразмещении военных структур на Украине

Вячеслав Никонов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...Вячеслав Алексеевич, вам не показалась куцей эта встреча в верхах?

- В чем-то - да. Потому что, на самом деле, большого прогресса-то не было достигнуто ни по одному из крупных направлений.

Но, с одной стороны, надо учитывать физическое состояние президента Байдена - я не думаю, что он готов сейчас на какие-то длительные переговоры один на один.

Напомню, когда они встречались в Женеве (16 июня этого года, тот саммит подробно освещала «Комсомольская правда». - А.Г.), там все-таки были встречи в разных форматах, а не только один на один.

А здесь получилась беседа именно президента с президентом, без подключения участников команд с той или иной стороны. Это вот одна причина.

Вторая. Ну, видно, разговор сложился не самый простой, поэтому, может быть, и не было желания сильно его затягивать.

Я могу этим объяснить.

- У меня такое ощущение, что продолжение должно быть через какое-то время.

- Планируется, естественно, очный саммит - в начале следующего года.

А нынешняя встреча, действительно, стала такой промежуточной, которая, наверное, была необходима для того, чтобы снять острую напряженность в отношениях между двумя странами... Касающуюся украинского кризиса, причем, искусственно созданного американской же стороной. И уже превратившейся в фактор внутренней политики Соединенных Штатов.

Для них - это было важно. А для нас было важно заявить свою позицию.

Считаю ключевым наше официальное заявление, которое было сделано после саммита. Это мысли Путина, которые он сам высказал Байдену. Речь о том, что

нам нужны гарантии безопасности, гарантии нерасширения НАТО на Восток и неразмещения военной структуры на территории Украины.

- Причем, у меня создалось впечатление, что Владимир Владимирович имел в виду гарантии на бумаге, а не так, как Горбачев в свое время - на словах, да?

- Естественно, он имел в виду гарантии бумажные и, во всяком случае, из текста нашего заявления следует, что были даны поручения начать на эту тему переговоры.

И я с трудом, конечно, себе представляю, каким образом американцы могут пойти на подобного рода соглашения. Но, если прогресс в эту сторону достигнут, то я считаю это уже большой положительный результат саммита.

Но опять же, это - пока только договоренность о том, чтобы вести переговоры. Так что дальше продвижения не было.

- У меня такое ощущение, что Путин предчувствовал, что это не какое-то аншлаговое мероприятие. Ночью летел из Индии, потом открывал метро в Москве, решал экономический вопрос… То есть, в принципе, то, что хотел Путин достичь, это достигнуто, да?

- Я думаю, что Путин, наверное, хотел большего, мы всего хотим большего, чем получается.

Но ясно, что никаких завышенных ожиданий в этот раз не было.

И не случайно об этом говорил и Дмитрий Песков, и не раз повторял, что мы не ждем ничего прорывного от саммита.

Ничего прорывного действительно и не было. Да и не могло быть, учитывая тот климат, который сложился в Соединенных Штатах.

Вот шаг вперед сделан, я так понимаю, на посольском направлении, потому что Байден сам поднял этот вопрос, как сказал Ушаков, связанный с работой дипломатов. Путин, естественно, парировал это тем, что наши действия являются ответом на американские и вроде бы достигнута договоренность, что российские дипломаты смогут ознакомиться с состоянием нашей собственности, которая была американцами изъята.

То есть, какой-то шажочек есть в этом направлении. И отсюда, может быть, предложение Путина о том, чтобы вообще обнулить все эти дипломатические ограничения, которые были сделаны еще во времена Трампа, чтобы могли нормально работать диппредставительства двух стран.

- То есть, два пункта в активе. Первый - это предложение каким-то образом решить вопрос о непродвижении НАТО на восток и задокументировать это наконец?

- Я думаю, что - да, в каком-то виде это предложение прозвучало. Американцы согласились обсуждать этот вопрос, связанный с общей структурой безопасности. Это разговор надолго. Дипломатические вещи - это да.

Плюс, судя по всему, был обмен, небольшой, по Ирану. И, в общем-то, российская позиция была зафиксирована, что - до возвращения к всеобъемлющему плану, - американцы, естественно, его не приемлют - надо что-то делать для того, чтобы предотвратить иранскую ядерную программу и снять санкции в отношении Ирана. То есть, по Ирану разногласий серьезных зафиксировано не было.

- Ну и завершающий вопрос. То есть, Джо Байден собирался с Зеленским поговорить после этих переговоров - он может теперь сказать, типа, Володя, успокойся, Путин войну против Украины начинать не собирается?

- Путин и так не собирался начинать войну против Украины.

Я так понимаю, Зеленский беспокоился насчет этого гораздо меньше, чем Байден. Во всяком случае, в Киеве никаких панических настроений в последние дни не было. А панические заявления, в основном, звучали со стороны американских политиков, представителей администрации США - то есть, американцы всячески раздували эту тему в гораздо большей степени, чем сама Украина.

Я думаю, что Зеленский как раз прекрасно понимал, что серьезной такой угрозы не существует. Но да, Байден, я полагаю, переговорит с Зеленским - вряд ли это было вчера, но, может быть, сегодня позвонит, расскажет.

Но для меня очевидно, что и серьезные американские военные тоже не могут не видеть, что никаких военных приготовлений с российской стороны просто нет и все эти картинки - в пользу бедных, потому что рисовать сейчас подобного рода схемы, показывать коробки якобы этой техники, которые выставлены как на парад, это для очень наивных людей. Ясно, что, если бы какие-то приготовления были, во-первых, никто бы об этом не знал, во-вторых, если бы война начиналась, то уж точно не с каких-то сухопутных операций, которые в современной войне не имеют ни малейшего значения.

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