С вооруженными преступниками больше не будут болтать

Полицейский в первую очередь обеспечивает не вашу личную безопасность, а всего общества. А значит, он прежде всего действует в интересах большинства граждан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума принял новый закон "О полиции". О необходимости его редактирования в МВД России заговорили в 2016 году, после выделения Росгвардии в самостоятельное ведомство. Тем более, что закон не менялся более 10 лет. За это время мошенники, бандиты и террористы нашли новые способы совершения преступлений. Научились использовать в своей преступной деятельности пробелы в законодательстве.

Сотрудники, с которыми удалось поговорить "Комсомолке" говорят, что речь даже не идет о каком-то "расширении полномочий полиции", а скорее в узаконивании тех действий полицейских, на которые они вынуждены идти в повседневной службе. Обновление формулировок "Закона о полиции" нужно только для одного: чтобы рискуя и спасая граждан, полицейские не становились жертвами преступников и их адвокатов.

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

Вот, вчера в московском МФЦ очередной безумец расстрелял людей. Вооруженного пистолетом и ножом убийцу двоих человек задержал подоспевший старший лейтенант полиции Георгий Домолаев. Но бывает, что сделать это без оружия не представляется возможным.

В обновленном законе "О полиции" сотрудникам разрешат представляться задержанному уже "после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий". То есть, сначала в вооруженного преступника можно сбить с ног, скрутить и даже ранить при сопротивлении, а уже потом представляться и зачитывать ему права. Теперь, все разговоры только после того, как угроза жизни или здоровью самому сотруднику либо окружающим гражданам уже миновала.

Раньше, с формальной точки зрения это являлось нарушением.

Не будет обязан полицейский и представляться вам, если требует у вас документы (ему надо удостовериться, что вы не преступник) или переставить машину, которая угрожает безопасности на дороге. Если он в форме, а на его груди есть личный знак, то в этом просто нет необходимости. А вот вы обязаны в случае их обращения быстро назвать свои фамилию, имя и отчество.

В законе четко прописано, что полицейский в первую очередь обеспечивает не вашу личную безопасность, а всего общества. А значит, он прежде всего действует в интересах большинства граждан.

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

Еще вчера полицейский имел право обнажить свое табельное огнестрельное оружие (пистолет) только после того, как злоумышленник достанет оружие и отказывается подчиниться после устного предупреждения бросить оружие, предупредительного выстрела, решит сократить расстояние указанное полицейским, либо попытается прикоснуться к кобуре или пистолету.

В обновленном законе предлагалось разрешить применять полицейским оружие формулировкой "в других ситуациях, когда действия правонарушителя будут расценены, как угроза нападения". Под этим подразумевалось, если при задержании неизвестный махнет в сторону полицейского рукой либо попытается его ослепить. Но эту поправку, хотя она действует в большинстве стран, наши парламентарии отклонили.

Теперь полицейский, если того требует обстановка, может больше никого не предупреждать, не стрелять в воздух, а "работать по цели".

Так действовал младший лейтенант Константин Калинин в Перми, когда своими меткими выстрелами ранил Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском университете. Бекмансуров 30 выстрелами убил 6 и ранил более 40 человек, а на момент ранения у него было еще 75 патронов. Именно столько еще могло пострадать учащихся. Но этого не случилось благодаря решительным действия полицейского. Преступник тоже остался жить с ампутированной ногой.

ОСМОТРЕТЬ, ДОСМОТРЕТЬ...

Новый закон позволит полицейским "осматривать граждан и автомобили, в том числе техническими средствами". Идут граждане на матч или массовое мероприятие, они должны быть уверены на 100 процентов, что никто туда не понесет оружие или бомбу.

Также полицейские имеют теперь право осматривать салон и багажник любой машины, чтобы удостовериться, что там нет запрещенных предметов. Подозрительные машины смогут и вовсе вскрыть без повреждений (для этого есть электронные средства) не дожидаясь хозяев.

Бывает, что после взрыва сотрудники спецслужб получают информацию о возможном минировании припаркованной машины, нахождении человека в багажнике угнанной машины, необходимо извлечь пьяного водителя или ребенка из закрытого салона машины.

Отметим, что полицейские будут нести материальную ответственность при вскрытии чужого автомобиля. И обязаны сообщить о вскрытом авто ее владельцу в течении 24 часов.

....ЗАЙТИ В ГОСТИ

Закон "О полиции" также дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории "для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление".

То есть сотрудники полиции будут вправе зайти к вам в гости без всяких санкций, если узнают, что в вашей квартире или доме произошло или происходит преступление или скрывается преступник, который может нанести вред гражданам.

Важная деталь: перед вскрытием машины (если владелец внутри) полицейский должен представиться и разъяснить хозяину авто его права и причину своих действий. Тот же порядок полицейскому придется выполнить при вскрытии жилья или частного владения, где укрывается подозреваемый.

В обновленном законе также уточнены полномочия полиции при оцеплении (блокировании) участков местности, жилья и других объектов.

КОНСТИТУЦИЯ ВСЕХ РАССУДИТ

Для пресечения преступных действий полицейскому теперь дозволено практически все, что можно только представить. А то дошло до того, что полицейские, памятуя горький опыт своих коллег, которые стали сами обвиняемыми, зачастую опасаются применить оружие. Даже в ситуациях, когда неприменение оружия может повлечь тяжелые последствия для них самих и других лиц.

И это приводит к трагедиям. Но все это не значит, что действия полицейского не будут подследственными. В любом случае, сотрудников полиции на улице контролируют видеокамеры, а потом прокуратура и Следственный комитет.

Во время второго чтения, депутаты из законопроекта решили исключить норму о том, что сотрудники полиции "не должны подлежать преследованию за действия, даже совершенные при исполнении, в обоснованном и законном порядке".

Такое положение, по мнению разработчиков, должно было стать дополнительной гарантией правовой защиты полицейского, если его действия соответствовали требованиям Конституции и законов России. Но депутаты решили перестраховаться.