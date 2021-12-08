Госдума расширила полномочия полиции

В России внесены изменения в закон "О полиции". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России приняты поправки в закон «О полиции». Госдума в среду 8 декабря в третьем чтении поддержала законопроект, значительно расширяющий полномочия полиции.

Поправки в закон «О полиции», как ранее сообщалось на kp.ru, были внесены кабмином РФ в Госдуму в мае 2020 года.

Согласно обновленному закону, полицейским даны полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Ранее оцепление могло выставляться только на участках местности. Кроме того, полицейские получают право вначале пресечь противоправные действия задержанного, а после представиться ему.

В законе появилась статья 15.1 «Вскрытие транспортного средства», согласно которой полицейский может вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Кроме того, при угрозе теракта и для задержания людей, на которых как на совершивших преступление указывают потерпевшие или очевидцы, сотрудники полиции также могут вскрыть авто.

Также полицейские смогут реализовать эти полномочия, если есть основания полагать, что нарушитель в состоянии опьянения или что в автомобиле либо среди находящегося в нем груза могут находиться без специального разрешения предметы, изъятые из гражданского оборота.

Если полицейские вскроют автомобиль в отсутствие собственника, его должны уведомить об этом в течение 24 часов, а на это время обеспечить охрану авто.

Закон закрепил право полиции проводить оцепление или блокирование территорий, жилых помещений, строений и других объектов. В границах оцепления полиция сможет осуществлять личный осмотр граждан, их вещей, транспортных средств и грузов. Если гражданин отказывается от осмотра, сотрудники полиции вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее. Также закон «О полиции» дополняется нормой о том, что полицейские имеют право осматривать места происшествия, участки местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты «в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях». Ранее это право возникало у них только в ряде случаев.

Право проведения личного досмотра человека полицейский теперь получает при наличии оснований полагать, что тот «скрывает предметы хищения». Раньше личный досмотр можно было проводить только, если предполагалось наличие у человека запрещенных предметов (оружие, наркотики и так далее).

В документ не вошли некоторые предложения. Так, российские полицейские не получат право стрелять при попытке задерживаемого совершить действия, которые сотрудник полиции расценивает как угрозу нападения. Исключили также предложение не преследовать полицейских за действия, обоснованно и в установленном законом порядке совершенных при исполнении. Фраза о том, что сотрудник полиции «не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если автомобиль был вскрыт на законных основаниях, также не вошла в обновленный закон о полиции.

Мнение эксперта об изменениях закона читайте здесь на kp.ru.