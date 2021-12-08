«Догнал его и остановил удушающим сзади»: Полицейский рассказал, как скрутил убийцу в московском МФЦ

Сразу после успешного задержания Георгия Домолаева представили к ведомственной награде

В мотивах стрельбы, которую в московском МФЦ во вторник, 7 декабря, устроил подполковник ФСБ в отставке, 45-летний Сергей Глазов сейчас разбираются следователи. По одной из версий, это безумное кровавое нападение преступник спланировал заранее, а иначе зачем бы ему брать с собой пистолет и все свои сбережения. По другой, Глазова спровоцировала самая обыкновенная просьба надеть медицинскую маску, что, конечно, тоже не оправдание. Как было на самом деле, разберется следствие. А пока с точностью можно сказать одно: если бы не действия одного смелого полицейского, жертв было бы больше.

На этом фото старший лейтенант полиции, 27-летний Георгий Домолаев. Это он в одиночку обезвредил вооруженного преступника. Действовал четко, быстро и без лишних раздумий. Стрельбу полицейский услышал на своем рабочем месте: в МФЦ ведут прием сотрудники миграционного отдела полиции. В их обязанности входит множество вопросов от оформления прописки и регистрации по месту жительства до выдачи российских паспортов.

В мотивах стрельбы, которую в московском МФЦ во вторник, 7 декабря, устроил подполковник ФСБ в отставке, 45-летний Сергей Глазов сейчас разбираются следователи Фото: ТАСС

Нападавший пришел именно в это подразделение. Накануне Глазову стукнуло 45 лет и он обязан был заменить российский паспорт. Но в нужное окошко в тот день он так и не обратился: устроил стрельбу прямо на входе в здание.

Георгий Домолаев первым бросился на помощь к людям.

- Я услышал два хлопка. Сразу понял, что это выстрелы и побежал на звуки. Через пару секунд сработала пожарная сигнализация, в здании началась паника: люди кричали, толкались. Уже не было никаких сомнений что случилась беда,– вспоминает Георгий Домолаев.

Нападавшего старший лейтенант застал в коридоре. Бритоголовый 45-летний Сергей Глазков все еще держал в руке заклинивший пистолет. Уже установлено, что именно неисправность оружия затормозила кровавую бойню. К тому моменту двое сотрудников МФЦ были уже мертвы, еще четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, ранены.

- Стрелок бежал на выход в сторону двери. Я безо всякий раздумий бросился за ним. Сдаваться он не собирался. Во дворе здания я догнал его и остановил удушающим сзади. На кобуре у него висел пистолет и нож. Но до них он не сумел дотянуться, я скрутил его и держал пока не прибыло подкрепление, - рассказал смелый полицейский.

Сразу после успешного задержания Георгия Домолаева представили к ведомственной награде. Ожидается, что уже в ближайшее время полицейского наградит лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Он заранее готовился к этому нападению»: У 45-летнего подполковника, который застрелил двух человек в МФЦ, нашли целый арсенал

Следствие не верит в то, что нападение на МФЦ в Москве было совершено из-за скандала с маской (подробности)