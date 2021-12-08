Эвакуация на Украине отменяется. Но сало надо перепрятать

Мифическая угроза "войны России с Украиной" развеялась, как дым. Но прекратилась и совершенно реальная война Запада с газопроводом "Северный поток – 2". Фото: REUTERS

Восприятие прошедших переговоров Путина и Байдена на Украине – это отдельная тема. Одно дело – США с Европой, другое – Россия, и совершенно иное – Незалежная.

У жителей украинской столицы и других городов страны явно очень отлегло от сердца. Как признался в среду в эфире "Первого канала" один из экспертов, живущих в Киеве, нагнетание истерии там приняло настолько гипертрофированные формы, что некоторые, не отмеченные особой мозговой активностью, но чрезвычайно активные в политическом отношении граждане даже выставили свои квартиры на продажу, чтобы успеть сбежать от "войск Путина" налегке. А потому краткие пресс-релизы по итогам, что "война откладывается" там все восприняли с нескрываемым вздохом облегчения. Еще больше спокойствия жителям украинской столицы прибавило сообщение госдепартамента США об отсутствии предпосылок для разработки вариантов эвакуации американских граждан. В ответ на это граждане украинские занялись своими обычными делами. Эвакуация отменилась, но открывшим перед планируемым отъездом свои схроны со стратегическим запасами продуктов питания украинцам теперь обязательно надо куда-нибудь перепрятать сало.

А вот украинская власть восприняла все совсем иначе.

В верхах власти в Киеве ждали видеосвидания российского и американского президентов с плохо скрываемым нетерпением, надеждой и опасениями. Последние, похоже, сбылись. Причем, еще даже до начала переговоров.

Байден, как вы помните, до видеозвонка Путину переговорил по телефону с лидерами Франции и Германии, а с Зеленским не стал. Зеленскому в Киев позвонил Блинкен, что можно расценивать как первое унижение. По статусу главе Госдепартамента впору было связываться руководителем МИД Украины Кулебой. А Зеленский – этио все же, как ни крути, уровень Байдена, на худой конец – вице-президента США Камалы Харрис. Еще большее унижение ожидало Зеленского по окончании переговоров. Байден связался с лидерами стран Европы, даже позвонил в Азиатско-Тихоокеанский регион, а про обещанный звонок президенту Украины, нет, не забыл. Он его просто перенес. На четверг. Даже не на следующий день. Это, если говорить о всяких формальностях в разделе "тонкости этикета". Но, по сути переговоров, их итоги оказались еще более неутешительны.

Мифическая угроза "войны России с Украиной" развеялась, как дым. Но прекратилась и совершенно реальная война Запада с газопроводом "Северный поток – 2". А именно она была до последнего дня краеугольным камнем всей внешней политики Украины в последние пару лет. Столько ресурсов, столько сил было потрачено на эти цели, столько речей сказано со всех трибун – и все впустую. Неизвестно пока, надолго ли, но эта война прекращена и, по заверениям Байдена, будет возвращена в активную фазу лишь в случае реального наступления российских войск на территорию Украины.

Сошли на нет все гордые обещания украинских политиков "удушить Россию" экономически, призвав себе на помощь международное сообщество. Оказалось, что "весь мир" совсем не с ними. И получать газ из России для него гораздо важнее, чем одалживать деньги Украине, да еще с призрачными шансами вернуть их. Более того, полученный из Вашингтона сигнал уже расшифровали в той же Франции, где кандидаты в президенты один за другим стали нелицеприятно высказываться в адрес властей Украины.

Украина долго пыталась добиться включения США в "Нормандский формат", а еще лучше, организации какого-то нового формата, чтобы не выполнять "Минские соглашения". Это практически не скрывалось. И вот – германия и Франция заявили, что не против включения США в состав группы, появились сведения, что и МИД России вроде бы не возражает против этого. Можно торжествовать? Нет. На переговорах с Путиным Байден подтвердил, что альтернативы "Минску" для урегулирования конфликта нет и согласился с тем, что "минские соглашения надо выполнять". Как написал один из видных российских либералов Андрей Илларионов: "Шантаж Украины в целях выполнения ею Минских соглашений теперь будет осуществляться Байденом под лозунгом обеспечения безопасности России, НАТО и США".

При этом, заметьте, есть еще один нюанс, на который мало кто обратил внимание. На переговорах Байден не просто не сказал про Крым и даже про статус ЛДНР в Донбассе – предметом его озабоченности (мнимой или реальной) был потенциальное завоевание Россией новых украинских территорий и возможный выход из состава Незалежной под эту сурдинку Мариуполя, Мелитополя, Одессы, в конце концов, в виде новой "народной республики".

Зато в Офисе президента Украины могут гордиться раскрытием государственного переворота и отражением возможной "российской агрессии".

Украинские националисты сейчас бьются в истерике, одни клянут Байдена, другие уверяют, что Джозеф встал грудью на пути "танковых орд Мордора и лично отразил их вторжение, одержав уверенную и бесспорную победу". Получается, честно говоря, не очень. У пораженцев больше логики, оснований и истерики, как и поводов для нее.К ак это все в команде Зеленского смогут перевести в категорию побед-"перемог", трудно сейчас себе представить. Но придется делать именно это. Иначе придется ставить на Байдена клеймо "зрадника" и помещать его персональные данные на "Миротворец".

А Зеленский… Что Зеленский? Ему придется покорно принять все, что скажет ему Байден. Если, конечно, не забудет о своем обещании позвонить. В четверг. Да, будет ли в этот день дождик в Вашингтоне или в Киеве, никто не знает?