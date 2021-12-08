«Он странный и заторможенный»: Убивший двух человек в МФЦ москвич признался, что он антиваксер

45-летний житель Москвы Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский", во время допроса сотрудниками Следственного комитета РФ. Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

В четверг Следственный комитет планирует выйти в суд с ходатайством об аресте Сергея Глазова. Напомним, во вторник, 7 декабря, 45-летний москвич застрелил в МФЦ Рязанского района двух человек и ранил еще четверых. Задержать его удалось старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву, который работает в том же здании, в миграционном отделе.

Глазов сейчас находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Сегодня днем условия его содержания проверили правозащитники.

- Мы пришли и увидели, что у него разбито все лицо. Особенно правая сторона, - рассказала корреспонденту KP.RU член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. - Там синяки, кровоподтеки, гематомы. Мы стали расспрашивать, в какой момент все это произошло и зафиксированы ли травмы. Нас это очень волновало - был ли доктор, оказали ли ему медицинскую помощь. Глазов сказал, что при конвоировании, когда его везли, он лежал на полу в наручниках и его несколько раз ударили электрошокером. В бок и в ногу. Лицо, как я понимаю, было помято в процессе содержания. Травматолог его смотрел. Дали обезболивающие препараты. Больше он и не просил. Я спросила, больно ли ему. Он ответил, что нет. Наверное, это после таблеток обезболивающих.

- А в целом как бы вы оценили его психологическое состояние?

- Мне он показался, скажем так, странным. Я не могу ставить диагнозы, сами понимаете. Это мой личное субъективное мнение - он ведет себя странно. При том, что ему же не давали никаких препаратов кроме обезболивающих. Он, как бы это сказать, заторможенный. Долго отвечает. Паузы перед ответами. Весьма странный.

По неподтвержденной информации, Сергей Глазов несколько лет назад попадал в стационар одной из столичных психиатрических больниц. Из-за этого он в итоге был вынужден оставить службу в армии. (Как ранее сообщал сайт KP.RU, Глазов уволился в 2010 году в звании подполковника).

- Он объяснил, зачем начал стрелять?

- Он сказал, что пришел за паспортом. А у него потребовали надеть маску. А он, по его словам, не верит во все эти санитарные меры, он противник всего этого. Стал спорить. Говорит: сдали нервы.

В интервью KP.RU актер Илья Артамонов, который помогал Домолаеву скрутить Глазова, вспоминает, что лежащий на снегу мужчина кричал: «Вы уроды, вы нелюди. Вы заставляете людей маски носить!».

- Откуда оружие, он не рассказывал?

- Нет, он ничего особенно не пояснял. Он только сказал, что оно было у него нелегально. Но откуда, сам ли сделал или купил на черном рынке, он не говорил, - сообщила Ева Меркачева.

Как стало известно сегодня, во время обыска в квартире Сергея Глазова нашли станок, на котором, судя по всему, бывший военный самостоятельно переделал спортивный пистолет ISSC М22 Austriaв боевой, приспособив для стрельбы патроны от автомата Калашникова. Из этого оружия Глазов и убил двух человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дома у Глазова нашли еще несколько единиц оружия

Корреспонденту KP.RU стали известны некоторые детали допроса Сергея Глазова и обыска его квартиры.

- Объясняя свои мотивы, мужчина продолжает настаивать, что вышел из себя, когда в МФЦ у него потребовали надеть на лицо маску, - рассказал источник в правоохранительных органах. - По его словам, «ковид - это выдуманная история, я в нее не верю, поэтому не вакцинировался». Он говорит, что ничего не планировал заранее, так получилось. Но специалистам еще предстоит проверить психическое здоровье мужчины.

- При этом у него с собой был целый арсенал. Пистолет, много патронов к нему, нож.

- Происхождение всего этого сейчас устанавливается. В квартире на улице Коноваловаа помимо станка нашли еще несколько единиц огнестрельного оружия, много патронов. Судя по всему, он сам переделывал травматические и спортивные пистолеты в боевые. И явно где-то их пристреливал. Возможно, в парках. Насколько известно, он уже давно жил один, с родными общался только по телефону. Квартира оказалась довольно захламленной. Удивил очень старой одеждой, некоторые вещи - почти тряпье. Судя по тому, что было найдено в сумках после задержания, деньги у мужчины были. Но на что он их тратил - вопрос. Он не поясняет.

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