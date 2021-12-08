О чем молодые ученые говорили с Путиным

Президент России Владимир Путин встретился с участниками Конгресса молодых ученых. Фото kremlin.ru

Владимир Путин в парке технологий «Сириус» встретился с участниками Конгресса молодых ученых. Общение получилось открытым – президент шутил и рассказывал истории из жизни. А еще объяснял, почему на Западе боятся усиления России, особенно научного. Разговор затянулся почти на два часа, как с президентом США за день до этого. Рассказываем главное, что обсудили за круглым столом.

САНКЦИИ

Как-то так получается, что в последнее время ни одно крупное публичное мероприятия Путина не обходится без обсуждения западных санкций. Если президент сам о них не заговорит, его обязательно спросят.

- Мне доверено начать от нас, и я начну с санкций, - заявил первый же выступающий ученый, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Юрий Костюкевич.

- Только что говорили об этом с премьером Греции, я с ним недавно расстался, – и опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции. И с Костюкевичем тоже про санкции, - в ответ пошутил Путин.

Но шутки шутками, а принимаемые Западом меры уже начали напрямую бить по российской науке. И речь не о каких-то оборонных институтах. Президент проблему признал.

- Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МИФИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие, - заявил российский глава.

Путин добавил, что западные политики буквально подсели на санкции, потому что через них они зарабатывают себе рейтинг.

Разговор президента с молодыми учеными затянулся почти на два часа. Фото kremlin.ru

- Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают таким образом внутриполитические очки. Просто в борьбе между собой. Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно - не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придётся это сделать, - с досадой рассказал президент.

ИСТОРИЯ СДЕРЖИВАНИЯ

Российский лидер объяснил ученым, что нас сдерживали всегда, стоило стране усилиться. Только в 90-е нас все любили, потому что мы фактически перестали участвовать в геополитике.

- В середине 90-х мы были всем хороши и всем нравились, когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку. Спасибо и за это, - сыронизировал Путин.

Но стоило России снова начать усиливаться, как отношение Запада резко изменилось.

- Наши так называемые партнеры начали проводить политику сдерживания. Собственно, политику сдерживания по отношению к России проводили веками. Ничего нового здесь нет! Ну просто ничего абсолютно. Если вы посмотрите дипломатическую переписку, скажем, начала XIX века, вы увидите, как будто вчера все было написано. Удивительно! Читаешь – все то же самое, слово в слово. Потрясающе, но факт! Сейчас вернулись, потому что боятся конкуренции, - объяснил президент.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ОТВЕТ?

Путин заявил, что ответить на санкции Запада мы сможем через повышение суверенитета.

- Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет. Кстати говоря, мы крупнейшие поставщики энергоресурсов на мировой рынок, но оборудование, связанное с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня, - рассказал молодым ученым президент.

Глава страны добавил, что много сделано для импортозамещения в оборонке. «Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили. Есть у нас вопросы, связанные с микроэлектроникой и так далее, есть еще, над чем работать, это очевидно, но и здесь есть хорошие перспективы», - уточнил Путин.

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ

Президенту пожаловались, что на оформление бумаг для посещения космодрома «Восточный» надо потратить около 100 тысяч рублей. А ведь для ученых это важный объект. Плюс территория вокруг красивая и заповедная.

- Чтобы там развивать специальный туризм, нужно построить полосу аэродромную, - ответил Путин.

Глава страны добавил, что и ему туда сложно добираться.

- Из аэропорта (Благовещенска – Ред.) вертушками лететь или на машине долго ехать. Я когда в последний раз был, не смог улететь на вертушке, погода испортилась. Ехал всю ночь на машине. Вот прямо реально – всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра. Поэтому там все сложно пока, но это временные сложности, - заявил президент.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ШУТКА

Под конец двухчасовой встречи ученый из Тихоокеанского института биоорганической химии Константин Дроздов рассказывал о своей работе. Путин прервал разговор неожиданным вопросом.

- Биологическая ценность морского огурца и икры морского ежа, что выше? – с серьезным видом спросил президент.

- Икры или огурца? - не ожидал такого вопроса ученый. - Мои исследования показывают, что я за икру.

- Икра морского ежа имеет большую биологическую ценность?

- Да, мой опыт говорит в эту сторону.

- Это, конечно, шуточный вопрос, - объяснил Путин.