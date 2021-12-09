Начальник Генштаба: Силовые провокации в Донбассе будут пресекаться

Начальник Генштаба Валерий Герасимов. ФОТО: ОЛЬГА БАЛАШОВА

Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил на брифинге для иностранных военных атташе. По его словам, передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. При этом он подчеркнул, что распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью.

- Вместе с тем поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе ПТУР «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны, - отметил Валерий Герасимов. - Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться.

Начальник Генштаба не уточнил, кем и как они будут пресекаться - многозначительная недосказанности, как и накануне в ответе Владимира Путина на вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину. Конкретного «да» или «нет» не прозвучало. Однако в случае с Герасимовым намек более, чем очевидный. При полномасштабной агрессии Украины в Донбассе у Москвы есть все моральные и юридические права встать на защиту гражданского населения, среди которого более 600 тысяч - граждане России.