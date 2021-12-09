Начальник Генштаба: Информация в СМИ якобы о вторжении России на Украину - ложь

Валерий Герасимов рассказал о ядерной триаде России и заверил иностранных военных атташе, что оснащение армии исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны

- Нарастанию напряженности в мире способствуют расширение масштабов терроризма, экономический спад на фоне COVID-19, продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции, увеличение военной активности учений НАТО у российских границ, размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (создание атомного подводного флота Австралии и совместного блока с США и Великобританией), - перечислил множественные факторы риска развития военных конфликтов в мире во время своего выступления перед иностранными атташе начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Замминистра прямо предупредил, что «ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил»,

Заявил, что в нашей армии идет массовое перевооружение ракетных войск на комплексы «Ярс», приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард», продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности.

Начальник Генштаба обратил внимание иностранных коллег, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину "является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления".

Ну, то, что у нас имеются ракеты с неограниченной дальностью уже всем известно.

- В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами «Булава». Не нарушая международные договоренности мы наращиваем возможности воздушно-космической обороны за счет новых спутников и РЛС, ударных беспилотников и систем ПВО, которые прошли боевое испытание в Сирии, а также строим радиолокационные станций системы загоризонтного обнаружения воздушных целей, - перечислил Герасимов.

Генерал армии подчеркнул, что состояние ядерной триады России обеспечивает «решение любых задач, а также исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны». И предложил «новое уравнение» безопасности для обеспечения стратегической стабильности: подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе.

Оказывается, проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако США и их союзники его блокируют.

Герасимов также сообщил, что все инициативы России «об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия – НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности по-прежнему сохраняют актуальность».

И напомнил о ряде провокаций кораблей НАТО в Черном море и попытках эскалации полномасштабной войны на Донбассе.

- Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых управляемых ракет «Джавелин», которые были поставлены США, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны, - констатировал Герасимов, и предупредил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

При этом начальник Генштаба обратил внимание иностранных коллег, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину "является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления".

- Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки – это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, - заявил Герасимов.

Начальник Генштаба также сообщил о планомерном перевооружении Военно-морских сил и Сухопутных войск, укреплении миротворческих сил и сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые успешно обеспечивают безопасность в Сирии, стоят на границе с Афганистаном, Нагорном Карабахе.

Герасимов поздравил иностранных военных атташе с наступающими праздниками – Рождеством и Новым 2022-м годом и пригласил их в следующем году на Форум «Армия-2022» и стратегическое учение «Восток-2022», где они смогут лично увидеть силу и могущество российской армии.

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