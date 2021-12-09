Мария Захарова сообщила о переброске Украиной тяжелых вооружений на восток страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила сегодня на брифинге, где рассказала о текущей ситуации на Донбассе. Обстановка там остается напряженной.

- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников, - заявила Захарова.

При этом Евросоюз не только не пытается успокоить Киев, но наоборот «включился в процесс милитаризации Украины».

- Второго декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины, что никак не способствует миру в Донбассе, - рассказала представитель МИД, добавив, что «в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия».

- Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая является посредником в мирном процессе, - заявила Захарова.

Как констатируют в российском внешнеполитическом ведомстве, «переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине в нынешних условиях зашли в тупик».

Напомним, накануне президенты России и США два часа обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины. И хотя никакого конкретного решения по результатам переговоров озвучено не было, но аналитики сошлись во мнении, что итог разговора скорее положительный.