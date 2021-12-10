В новом клипе улетевший из России рэпер Моргенштерн отвечает СК РФ и называет причину эмиграции

Моргенштерн выпустил новый клип под названием «Домой». Фото: YouTube

Скандальный рэпер Моргенштерн, кажется, пришел к тому, чего хотел. Максимальному хайпу. Привлек к себе внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. И не один раз.

А потом полетел в ОАЭ, чтобы, судя по всему, провести там зиму.

В связи с чем и выпустил новый клип под названием «Домой». Он начинается с нарезки новостных сюжетов, посвященных отъезду Моргенштерна в Дубай, после чего мы видим личную хронику рэпера: жена Дилара везет его в аэропорту на тележке как груз. Алишер счастливо улыбается. А первая строчка текста — «Я пока не понимаю, что со мной».

Фото: YouTube

То в халате, то в футболке баскетбольного «Лейкерс», то в обнимку с женой Моргенштерн танцует на фоне дубайских небоскребов и стоит в бассейне, признаваясь, как ребенок, что пока не хочет «пойти домой», но когда-нибудь все же пойдет.

Фото: YouTube

Рэпер ходит по магазинам в Дубае, при этом говорит, что скучает по ювелирке и заочно отвечает Александру Бастрыкину: «это неправильно, я в соцсетях торгую лишь своим е******* (лицом)». А из России, как поет, уехал, потому что «там стало холодно». И в целом его можно понять: яхта, красивая жена в купальнике, шампанское и тачки, а еще +28 против московских -13. Словом, рановато, конечно, либеральные паблики и СМИ записали Моргенштерна в политэмигранта. Очевидно, что парень просто кайфует и флексит*.

Фото: YouTube

На настоящий момент у трехминутного ролика в Youtube под три миллиона просмотров.