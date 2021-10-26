Бастрыкин поручил изучить жалобы на Алишера Моргенштерна

По словам "Ветеранов России", рэпер позволил оскорбить День Победы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по г.Москве А.А.Стрижову организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы.

- Реакция ветеранской организации "Ветераны России" обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства, - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что сам рэпер постарался объясниться за свои высказывания в интервью Собчак. Чем еще больше возмутил общественность.

Он подтвердил, что его удивляет, что "на празднование Дня Победы тратится слишком много денег", считает, что эти деньги можно было потратить на "развитие технологий и покорение космоса".

Председатель движения Ильдар Резяпов заявил, что в словах артиста прямое "оскорблении исторической памяти и наследия", и продублировал жалобу в Генпрокуратуру России.

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