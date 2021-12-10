Владимир Кехман намерен поменять не только название МХАТа, но и его репертуар

Генеральный директор МХАТ им.Горького Владимир Кехман объявил, что в следующем году театр сменит название. Фото: Влад КОМЯКОВ

Недавно новый генеральный директор МХАТ им.Горького Владимир Кехман объявил, что в следующем году Московский Художественный театр сменит название – на просто Художественный театр. По его мнению, именно так театр назывался «в самом начале». Но это еще не всё... Ситуация стрессовая, жалуются сотрудники театра, – много замен спектаклей. Например, в афише на 10 декабря стоял спектакль «Красавец мужчина». Но он отменен (на сайте нет об этом информации). Причина - плохие продажи билетов: в зале почти на полторы тысячи мест, как говорят, было продано только 49 билетов. От сборов столько не соберешь, сколько потратишь на обслуживание спектакля. Если мельком взглянуть на сегодняшнюю афишу МХАТа, очевиден крен в сторону детского репертуара: «Синяя птица», «Пиноккио», «Снежная королева» заявлены нон-стоп. Как будто бы это не МХАТ, а Театр юного зрителя.

Говорят, Владимир Кехман поменял отдел продаж, вызвал специалистов из питерского Михайловского театра, чтобы они применили в МХАТе свой опыт. Детский репертуар видимо их креатив. Действительно детские спектакли хорошо продаются, но только в каникулы.

Новый гендиректор не только не ставит цели на аншлаги и премьеры, его главная задача как можно быстрее театр закрыть. Хорошо, кабы только на ремонт.

Владимир Кехман уже назвал цифры: 5-6 миллиардов рублей МХАТ должен получить на первый этап реконструкции - обновление верхней и нижней механики, расширение оркестровой ямы, оснащение зала современной видеоаппаратурой, светом, звуком – 50 лет настоящего ремонта здесь не было. И он должен начаться не то весной, не то летом, как только закупят сверхмощное и сверхновое оборудование. Потом будет второй этап – во внутренних помещениях тоже надо многое менять.

Как все это переживут артисты? У них - сплошные простои… Например, Ирина Линдт была занята в нескольких постановках МХАТа, играла в пяти названиях текущего репертуара, сейчас не играет ничего. Владимир Кехман в первые же дни своего появления в театре пообещал не сокращать артистов. Сегодняшняя труппа – это примерно 80 человек. «Если поставить задачу, то можно занять всех равномерно в детских спектаклях», - сказали нам в театре. Но судя по всему такой задачи никто не ставит: заработки у артистов не только не уменьшились, наоборот, многие надеются на большие премии к Новому году...

Актриса Ирина Линдт. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В большинстве нормальных театров система оплаты труда такая: есть небольшой оклад плюс доплаты за сыгранные спектакли. Чем больше играешь, тем больше получаешь. Это объективная, честная, рыночная история. Во МХАТе, оказывается, коммунизм. Как нам рассказали его сотрудники, у артистов фиксированная надбавка, которая не зависит от количества выходов на сцену. Хочется надеяться, что эти надбавки и премии оплачиваются не только из государственного бюджета...