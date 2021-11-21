Захар Прилепин: "Владимир Кехман выполняет кем-то поставленную задачу. Не думаю, что свое будущее он связывает с судьбой МХАТа"

Писатель Захар Прилепин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале ноября состоялась скандальная отставка худрука МХАТ им.Горького Эдуарда Боякова. А за несколько дней до этого 27 октября в Московский Художественный театр назначили нового генерального директора – Владимира Кехмана. И он с порога начал чудить: срывать портрет Боякова в фойе, клясться в любви и верности Татьяне Дорониной. Сейчас она президент МХАТа, а всего три года назад была его художественным руководителем и директором. Бояков её потеснил на должности худрука. Татьяна Васильевна затаила обиду и теперь взяла реванш руками Кехмана. Во всяком случае так может показаться со стороны.

Кехман предложил Боякову написать заявление по собственному желанию и тот заявление написал. Но это оболочка скандальной истории. Скорее всего, Татьяна Доронина в этой игре является ширмой. Какие силы стоят за этой театральной интригой? Сейчас Кехман громит в театре «бояковщину» – сотрудников, которых взял на работу Эдуард Бояков. Уволен завлит, пресс-служба, ведущий актер и многие другие…

Все ожидали, что вслед за Бояковым в отставку подаст или будет уволен писатель Захар Прилепин. Он пришел в театр вместе с Бояковым и был его заместителем. Но при Кехмане Прилепин не потерял свою должность зама худрука (хотя художественного руководителя в театре нет).

Журналист kp.ru Сергей Мардан в передаче «Право знать» спросил Прилепина: «Захар, скажите, что вас заставило там остаться? Вы на сей счет ни одного комментария не дали».

- У нас с Эдуардом были разные представления о форме взаимодействия или противодействия новому руководству, - не стал скрывать Прилепин. – Но в какой-то момент Эдуард решил для себя, что он не хочет этой борьбы, этой бойни. Бояков написал заявление по собственному. Я его понимаю. Он мой товарищ. Возможно он по-своему был прав. Но я суетиться не буду. Я всегда принимаю решения самостоятельно: останусь внутри театра и посмотрю на развитие событий. Мы пока видим внешнюю канву. Сейчас идет перезагрузка театра, так было при Боякове, когда он пришел на место Татьяны Дорониной. Конечно, не так жестко, не так резко. Но было.

Мне интересно, что будет происходить далее. Кого предложат в качестве нового худрука, кто инициировал эти процессы, что это за люди? Это патриотическое, силовое лобби или либеральное? Кто вообще стоит за этой сменой власти? Я у Володи Кехмана напрямую спросил: какие у тебя планы? Что хочешь делать дальше? Он мне говорит: я хочу вернуть Доронину в театр. Я ему говорю: я за, пусть восстановится связь времен, а дальше-то что? Дальше планов нет, сказал Кехман, просто подморозим ситуацию...

Ну раз так, я не буду суетиться. Тем более в театре у меня есть множество задач, которые я должен выполнить. Я привел артистов, у меня выходит спектакль «Женщины Есенина» по моей книге. 3 декабря - премьера. Кехман согласился: спектакль надо доделать. И мы доделали его вместе. Есть ответственность перед людьми, которые там остались. Я продолжаю следить за ситуаций изнутри.

Если бы я сразу написал заявление об уходе, какое было бы счастье для моих недоброжелателей! Прилепин вылетел и из МХАТа, и из Думы – он сбитый летчик. Нет, этого не будет: хочу зайду, а хочу выйду, когда мне это надо в силу ряда причин. Ситуация быстро меняется. И в театре, и в политике. Я привык не спешить.

- Кехман там надолго?

- Думаю, у Владимира Абрамовича есть определенная цель или задача, кем-то перед ним поставленная. Он должен её выполнить. Но не думаю, что свое будущее он связывает с судьбой МХАТа.