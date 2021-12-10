Минтранс разъяснил, смогут ли пассажиры с верхних полок посидеть за столиком в купе. Ведомство положило конец многолетним спорам в поездах дальнего следования

Вагонные споры — последнее дело, но только не в тех случаях, когда суть касается места за столиком в купе или плацкарте. Фото: Shutterstock

Вагонные споры — последнее дело, но только не в тех случаях, когда суть касается места за столиком в купе или плацкарте. Тут вопрос не только в хрестоматийном «пить или не пить», а гораздо важнее - «есть или не есть».

Долгие годы велась война верхней и нижней полки, но на днях Минтранс принял соломоново решение. Пассажир с нижней полки будет обязан предоставить место у столика пассажиру с верхней. Но не когда вздумается, а строго по расписанию. Время для пропитания будет жестко регламентировано. Во-первых, это должно быть три раза в день. Так что любителям здорового образа жизни, который предполагает дробное питание с 5 приемами пищи в день, придется бегать в ресторан или жевать банан, не слезая с верхней полки.

Более того, регламентирована и продолжительность приема пищи. Утром и вечером — не более 30 минут, в обед — не более часа. Обед уложить в час времени — дело привычное, но каких-то полчаса на ужин под стук колес — это нереально. Ну и просто так сидеть на нижней полке и обозревать в окошко проносящиеся мимо пейзажи обладатель «верхнего» билета не сможет — это не его место.

Но как ни крути — прогресс налицо. Раньше было еще хуже. В конце 2017 г. Федеральная пассажирская компания в ответ на гневное письмо одного из пассажиров с верхней полки терпеливо ему растолковала: «На основании п. 51 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом каждый пассажир имеет право при наличии проездного документа (билета) занимать место, указанное в его проездном документе (билете). Проезд иных лиц на оплаченных пассажиром местах не допускается». Это означало, что, покупая билет, пассажир должен заранее знать, на что идет и может уповать только на доброту соседа снизу.

Зато у «верхних» - свой козырь: преимущественное право на верхние багажные полки. Они гораздо вместительнее нижних, да и не всякий таможенник (если говорить о поездах, следующих, например, из Молдавии) полезет досматривать, нет ли там парочки лишних литров алкоголя.

- Я очень люблю передвигаться по России на поезде, с удовольствием езжу и в плацкарте, и в купейных вагонах, и ни разу в жизни у меня не было случая, чтобы я ссорился с кем-то из своих соседей по купе, - рассказал kp.ru телеведущий и путешественник Тимофей Баженов. - Все вопросы решались полюбовно: при желании все сидели за столом, при желании — на своих полках. Такая норма (которую предложил Минтранс — ред.)наверное, необходима, поскольку люди разные, бывают и склонные к разнообразным выяснениям отношений, так что, наверное, регламентировать такие вещи нужно. Но подавляющее большинство сограждан относятся друг к другу с пониманием и теплотой. Люди оказавшиеся в одном купе, особенно, в дальней дороге, нередко становятся друзьями, обмениваются контактами, часто созваниваются. Поезда — такие устройства, где часто решаются судьбы, организуются семьи, долгие дружбы и редко возникает вражда.

Помимо послабления режима для пассажиров верхних полок, новые правила содержат еще несколько интересных положений. Например, в поездах дальнего следования можно будет бесплатно провозить одну пару лыж или сноуборд. А в пригородных поездах можно будет провозить кур, кроликов и других сельскохозяйственных животных — но лишь бы клетки и корзинки по сумме 3-х измерений не превышали 180 см. И наконец самое гуманное нововведение — проект запрещает просто брать и высаживать несовершеннолетних (не достигших 16 лет) безбилетников. Их надо будет передавать сотрудникам полиции.