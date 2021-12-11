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Политика11 декабря 2021 12:40

Госдума вернется к обсуждению законопроекта о введении QR-кодов

Законопроект, который внесло Правительство РФ в Нижнюю палату парламента еще в ноябре, сделав круг по стране, возвращается на Охотный ряд. 13 декабря 2021 года состоятся заседания думских фракций по вопросу
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
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Большинство региональных парламентов проголосовали за введение обязательных QR-кодов.

Большинство региональных парламентов проголосовали за введение обязательных QR-кодов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что после непродолжительных обсуждения тогда в ноябре, Думой было принято решение отправить законопроект о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте и поправках в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на обсуждения в регионы. Прошел месяц, большинство региональных парламентов проголосовали за введение обязательных QR-кодов. В 11 отказались от обсуждения законопроекта. И вот с таким результатом документ снова вернулся в Госдуму.

Председатель Думы Вячеслав Володин еще ранее поручит профильным комитетам организовать обсуждения данного законопроекта. И, главное, на них обязательно должны быть приглашены представителей Правительства. И вот уже официально известно, что такие обсуждения состояться уже в этот понедельник 13 декабря. Приедут Татьяна Голикова (зампред Правительства), министр транспорта Виталий Савельев. Так же ожидается визит Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Попововой.

- Первая встреча состоится в 10:00 в «Единой России». Далее — во всех фракциях», — рассказал Володин накануне на брифинге с журналистами.

А позже написал и у себя в телеграмм-канале, который сейчас стал своего рода площадкой для народного обсуждения QR-кодов.

«Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе».

Первые чтения законопроекта назначены уже на 16 декабря.

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