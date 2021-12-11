«Я – ваша Наташа»: Орейро расчувствовалась, вернувшись в Россию

Орейро прилетела в Россию по работе. Фото: Наталья ШАВШИНА. Предоставлено каналом «Суббота!»

Российская виза Наталии и раньше была не нужна: между Россией и Уругваем действует соглашение, позволяющее гражданам обоих стран путешествовать без этих формальностей. Правда, только на срок не более 90 дней в году. Орейро летает в Россию вот уже более 20 лет, но впервые она приехала в статусе нашей соотечественницы. Имеет право остаться у нас на сколько захочет, голосовать на выборах.

Как известно, указом Президента РФ Владимира Путина в октябре этого года Наталии Орейро было присвоено российское гражданство. Паспорт она получила в посольстве России в Аргентине (актриса семьей живет в Буэнос-Айресе). Орейро получила по заслугам — уже много лет она фактически добровольный «посол» русской культуры во всей Латинской Америке.

- Когда самолет садился, меня переполняли эмоции оттого, что я снова вступлю на русскую землю, - расчувствовалась актриса. - Это очень сложно передать, но в этот раз я все чувствовала по-другому, хотя уже много раз приезжала. А я так давно не приезжала! Эта пандемия разделила нас всех. Я скучала по поездкам в Россию. Я — ваша Наташа! Я хотела приехать с концертами, но не смогла. Хотела приехать отдохнуть, тоже не смогла…

Как и всегда, Орейро прилетела в Россию по работе. На этот раз она снималась в промороликах телеканала «Суббота!», где прямо сейчас повторяют сериал «Дикий ангел».

Наташа появилась в кадре в белом летящем платье из заставки сериала, а затем в красной кепке и полосатой футболке. Как будто и не было этих 23 лет, прошедших со дня премьеры. Кстати, кепку Наталия привезла с собой из Аргентины - именно в ней она снималась в «Диком ангеле». В одной из сцен ей пришлось есть салат оливье большущей ложкой из огромной миски. Наталия это сделала с искренним удовольствием - как истинная россиянка.

Вдобавок Орейро вышла в прямой эфир в «Тик-Токе» канала «Суббота!». И рассказала, что впечатлена русской зимой и предновогодним убранством Москвы.

- Я всегда рассказываю в Аргентине и Уругвае, что в России нет Санта-Клауса, но зато есть Дед мороз и его внучка, - поделилась Наталия. - Мне это очень нравится. Это более человечный образ.

После съемок актриса упорхнула обратно в Буэнос-Айрес. Но обещала вернуться: с концертами и с сериалом, в котором сейчас снимается. Опять же сыну Мерлину надо Россию как следует показать, ведь российское гражданство есть и у него.