График выплаты пенсий в декабре 2021: Кто получит две пенсии за месяц

Некоторые пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии. Как, впрочем, было и в предыдущие годы. Связано это с новогодними праздниками и графиком выплаты пенсий в декабре 2021. Тем, у кого обычные дни выплат совпадут с выходными, январские деньги начислят раньше, еще до Нового года.

Как поясняют в Пенсионном фонде РФ, конкретный график зависит от того, каким способом пожилой человек получает пенсию и от региона, поскольку рабочие дни у почтовых отделений и банков могут несколько отличаться, в зависимости от населенного пункта.

- Уточнить график выплат можно по номеру телефона клиентской службы вашего региона. Найти контакты клиентской службы можно на официальном сайте ПФР, выбрав регион проживания и нажав кнопку «Контакты отделения и клиентских служб», - рекомендуют в ПФР.

В основном схема будет такой.

Изменения в графике касаются тех, кто получает пенсию через Почту России в 1 и 2 число месяца. Поскольку большинство почтовых отделений откроется только 3 января, деньги перечислят так, чтобы до пенсионеров они дошли до Нового года.

Тем же, кому почтальон приносит пенсию 3, 4 числа и дальше, ее принесут, как обычно, 3, 4 и т.д.

Изменения будут еще у тех, кто получает пенсию 7-го числа. В этот день почтовики тоже со всей страной отдыхают. Поэтому пенсию опять-таки доставят раньше срока, но не в декабре, а в рабочие дни перед Рождеством.

На банковские карты перечисления будут по тому же принципу — чтобы пенсионер получил свои деньги не позже обычной даты. Поэтому часть пенсионеров получит их до Нового года.

Стоит иметь в виду, что с января страховые пенсии по старости неработающим пенсионерам уже должны быть проиндексированы на 5,9%. То есть у тех те, кто получит эти деньги в декабре, будет уже увеличенная сумма. Средний по стране размер пенсии в 2022 году увеличится до 18 521 рубля.