Известный артист перед смертью успел раскрыть горькую правду о Елене Прокловой

Актриса Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Проклова оскандалилась несколько месяцев назад после того, как рассказала о своей связи с известным артистом. Пикантность ситуации заключалась в том, что на тот момент Елене Игоревне было 15 лет, а ее любовник оказался женат. Признания звезды разделили публику на два лагеря. Одни бросились стыдить артистку и обвинять в жажде наживы, другие, напротив, сопереживали ей, как родной. И вот теперь стало известно о заявлении знаменитого Марка Рудинштейна. Создатель "Кинотавра" успел обнародовать горькую правду о Прокловой.

При жизни Марк Рудинштейн не боялся говорить о своих коллегах то, что думает и знает. Он довольно резко высказывался о многих звездах. От создателя "Кинотавра" досталось и Елене Прокловой.

По словам Рудинштейна, с юных лет Проклова была очень любвеобильной. "У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!" - обнародовали заявления Марка Григорьевича в эфире шоу "Ты не поверишь!".

Рудинштейн не раз становился героем скандальных телеэфиров. Он заступался за Армена Джигарханяна во время его развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также пытался обвинить Спартака Мишулина в изменах, когда у знаменитого актера нашелся внебрачный сын.

Больной раком Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря 2021 года. В середине ноября он попал в больницу с инфарктом. Позже у него диагностировали инсульт. Проблемы со здоровьем у продюсера носили давний характер. Помимо онкологии его мучал еще и диабет. Марк Григорьевич признавался, что ему приходилось часто ложиться в больницы. "Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось жить - не знаю… Грустно... Очень тяжело...» - делился Рудинштейн перед смертью.