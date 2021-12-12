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Звезды11 декабря 2021 22:20

Обнародованы последние фотографии Александра Градского

Совершенно седой композитор старался держать из последних сил
Ольга ЛИБГАРДТ
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Совершенно седой композитор старался держать из последних сил. Фото: шоу "Голос", Первый канал

Совершенно седой композитор старался держать из последних сил. Фото: шоу "Голос", Первый канал

Александр Градский, скончавшийся 28 ноября в реанимации, за десять дней до смерти принимал участие в свое последней в жизни съемке. Речь идет о шоу "Голос". Выпуск под названием "Нокауты" был записан 18 ноября. А 26 ноября Александра Борисовича увезли в больницу. Смотреть на музыканта тяжело и больно.

Во время последней съемки на телевидении Александр Градский выглядит замученным и больным. Ему тяжело, он совершенно седой. При этом Александр Борисович старался держаться из последних сил. Он давал наставления артистам, спорил. И это ведь при том, что мэтр был тяжело болен, не мог самостоятельно ходить.

Фото: шоу "Голос", Первый канал

Фото: шоу "Голос", Первый канал

Успел артист совершить и крайне благородный поступок. После выступления команды музыканта Леонида Агутина все начали прощаться с исполнительницей Кариной Купер. Однако Градский нажал на кнопку и спас девушку. Она в долгу не осталась - подошла и нежно обняла мэтра.

Напомним, Александр Градский скончался в 72 года от кровоизлияния в мозг. Певец похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. Проститься с Александром Борисовичем пришло множество поклонников, коллег, друзей. На его могиле, усыпанной цветами, поставили деревянный крест. Там же - черно-белая фотография певца. На ней он предстал молодым.

Своей семье артист оставил многомиллионное наследство. При этом сам был человеком невероятно скромным. Он никогда не придавал особого значения тому, как выглядит.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыАлександр Градский: досье KP.RU