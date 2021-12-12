Геннадий Зюганов: Я не требовал изолировать Сокурова, а Рашкина - освободить от любой ответственности

Геннадий Зюганов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

-... Геннадий Андреевич, вот как это все сопоставить и понять? Товарищ Зюганов, с одной стороны, против того, чтобы «шили уголовку» Рашкину. И в то же время - по поводу режиссёра Сокурова... Вы, если верить СМИ, предлагаете его изолировать. А он никого не убил – ни лося, никого. Как вы это прокомментируете?

- Я не знаю, откуда вы это все берете? Вы не раз задавали мне разные вопросы. Поэтому, если что-то возникает, звоните, я вам отвечу.

- Вот и звоню.

- Я посмотрел встречу президента с комиссией по правам человека. И удивился, что там, по сути дела, не слышен голос государственно-патриотических сил и тех, кто отстаивает целостность страны.

Там по-прежнему задают вопросы Сокуровы, Сванидзе, Падвы...

Один говорит о том, что нас ненавидит все страны мира.. Я считаю, это ложь, и правильно президент сказал: ненавидит часть – американская, англосаксы вместе со своими натовцами. Они нам, действительно, объявили войну. И угрожают большой войной.

Но я бы добавил, что на встречу, посвященную 100-летию Великого Октября и последующих крупных наших дат, приезжали 132 делегации со всего мира, в том числе из Америки. И все они на нашей встрече поддержали нас - и по Крыму, и по Севастополю, и даже по Донбассу.

И помогли нам обеспечить детей Донбасса, мы уже приняли здесь 10 тысяч ребятишек.

- Я в курсе. Сам видел этих детей.

- Посмотрите, какие счастливые и красивые лица, они тянутся к России. И было бы счастьем для них, если бы Россия признала Донецкую и Луганскую республики.

Сванидзе выступает - вот по «Мемориалу»... И правильно, когда президент достает список и говорит: смотрите, вы кого защищаете? Речь - о преступниках, которые тысячи людей убили, в том числе и евреев, и так далее.

Сокуров говорит: вот, давайте разбежимся. Что значит – разбежимся? Это будет кровавая бойня, которая угробит страну.

- Он про Кавказ говорил.

- …Нет, он: давайте отпустим всех кто этого хочет, и так далее.

А он кого-то спросил? А кого отпускать? Наша страна проголосовала - 30 лет назад, на референдуме, - чтобы жить в едином союзном государстве. 76 %. А собрались эти... под руководством Горбачева и Ельцина.

Они угробили страну.

Я смотрю, Бурбулис ходит и радуется, что он это преступление совершил. Шахрай ходит и гордится этим.

Я не злой человек абсолютно. Но когда люди предлагают стране, переживающей системный кризис, остаться В границах московско-поповского царства...Хотите, чтобы у нас Московское царство осталось?

Поэтому, надо отвечать за свои слова.

Я не предлагал никого из них ни преследовать, ни - это… Но я предлагаю жить всем по закону. Я не голосовал за эту Конституцию. Но большинство ее приняли. И мы обязаны выполнять. Обязаны и Сокуровы, и Сванидзе, и Падвы...

А я вообще предлагал принять закон, по которому любые, в том числе, и словесные, призывы к расчленению страны считать преступными.

Идите в Америке, попробуйте сказать, что надо Манхэттен отдать голландцам, он голландцам принадлежал, испанцам. Техас никогда не входил в Штаты. Техас и еще эти самые, Нью-Мексико. И так далее. Идите, попробуйте. Идите, попробуйте сказать: отдать Аляску надо. Вам 25 лет дадут, имущество еще отнимут.

Вот самое гениальное изобретение русских – это сильное централизованное государство. Мы собрали 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одного языка, ни одной культуры, не унизив никого.

А этот приходят: давайте растащим, раздадим. И потом будете в кровавой бане барахтаться.

- То есть, вы не предлагали Сокурова...

- Я видел пять войн на Кавказе, видел, во что это превращается…

- Вы не предлагали Сокурова изолировать, как это пишут?

- Никого я не предлагал... Я просто сказал, что надо понимать, что вы делаете.

- То есть, и я зря с Рашкиным здесь Сокурова сравниваю?

- Это разные вещи, понимаете?

И Рашкину, как только он стал требовать что-то (речь, видимо, о справедливости. - А.Г.), его чуть ли не... посадить. И я тогда сказал: ну, сейчас начнется это информационное наступление. Оно и началось.

Только я не предлагал Рашкина освободить от любой ответственности. Только - по справедливости.