Депутат Валерий Рашкин назвал себя "морально виновным" в инциденте с незаконной охотой

Валерий Рашкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин назвал себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой на лося, признав, что охотился в лесу, не проверив разрешительные документы.

«Морально считаю себя виновным», - заявил парламентарий перед заседанием комиссии по мандатным вопросам, которая рассмотрит представление генпрокурора о лишении Рашкина неприкосновенности.

Как сообщил депутат, его знакомые, пригласившие его на охоту, заверили о наличии разрешительных документов. Более того, по его словам, ранее проблем с этим не возникало.

«Я никогда не проверял. Наверное, это моя ошибка, в чем в общем-то сегодня раскаиваюсь», - заявил он, добавив, что, согласно представлению, сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Напомним, 17 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму РФ представление о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте. Как сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, депутаты могут обсудить данный вопрос на пленарном заседании в четверг, 25 ноября.

Депутат ранее уже признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов нашла в конце октября в его автомобиле. В видеообращении он заявил, что это произошло ночью 29 октября.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области. Рашкину может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты, либо лишение свободы на срок до двух лет.