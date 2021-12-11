В 2017 году Александр Сокуров получил кинопремию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последнее по времени заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ наделало много шума. Отдельные члены Совета защищали либеральных политиков, "Мемориал" (иноагент), поднимали другие актуальные для "гражданского общества" проблемы (никто из них, правда, при этом ни словом не обмолвился про Донбасс). Но самый большой резонанс вызвала дискуссия между кинорежиссером Александром Сокуровым и Владимиром Путиным. Сокуров выступил с целым рядом настоящих обвинений. Призвав "думать о России", он обвинил власть в том, что она вместо этого содержит на российском "довольствии" Белоруссию, Южную Осетию, Абхазию, помогает Сирии, игнорирует то обстоятельства, что все постсоветские республики "носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах. Есть Президент Федерации. А куда делась Россия? У России даже нет столицы. Москва столица Москвы".

Вступившись затем за осужденного за педофилию главу Петрозаводского отделения иноагента "Мемориал", за находящегося под следствием пойманного с наркотиками питерского депутата Резника, дежурно продекламировав, что Россия не должна воевать, выступив "против всего плохого и за все хорошее", кинорежиссер приступил к главному тезису своего выступления.

- Федерацию русских всё больше и больше начинают не любить (в самой России – прим. авт.). С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто: вы, русские, не очень заслуживаете уважения. В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: ничего, русский мужик заработает. Дальше они продолжают: «Вы со всеми ссоритесь, вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией слишком добренькие. Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные, и религии у нас разные, и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем», - заявил Сокуров и предложил. - Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве, пожелаем им удачи, пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью.

И нарвался на ответ Путина.

- у Вас не выступление, а манифест набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан, всегда так бывает. Какие-то из них, может быть, относятся к вещам, лежащим на поверхности, и гипертрофированы, какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятны. – ответил Сокурову президент. - Например, Вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Только теперь у нас нет права выхода из единого государства, а там было право выхода без всяких ограничений.

В конце Вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда Вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? - спросил президент.

- Давайте проверим, - в ответ предложил Сокуров, явно не желая раскрывать свой "источник познаний".

- Проверяли, в том числе и в ходе голосования по Конституции. Посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно сейчас на этот счёт дискутировать и сколько угодно долго. Но я Вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе, - отреагировал на предложение Путин. - Вы говорите о многообразии, привели в пример Дагестан. Пример, кстати, очень хороший. Дагестан это многонациональная республика. Что предлагается разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкесия. Разделить карачаевцев и черкесов? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране.

Сокуров опять начал возражать, но Путин объяснил ему, что это не дискуссия или ток-шоу, а обмен мнениями, после чего продолжил: "Повторяю ещё раз, две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лиха, как у нас говорят. К этому очень серьёзно нужно относиться. И поверхностно вот так, на всю страну об этом говорить непозволительно даже Вам. Уверяю Вас, это опасные игрушки, мы это проходили".

Было видно, что Сокуров задел Путина, как говорится, за "живое".

- Потом такие вещи, как кто находится у нас на довольствии. Можно как угодно относиться к Белоруссии, к белорусам, к руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич, непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и к целой стране, которая у нас находится в составе Союзного государства. Это тонкий, длительный процесс, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнёру. По-другому мы ничего не добьёмся. А добиваться мы можем только одного взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентоспособности и к решению проблем, которые стоят перед нашими народами. Поэтому здесь очень аккуратно нужно к этому относиться, - предостерег Путин кинорежиссера. - Так же и к тому, что мы должны поддерживать Кавказ. Кавказ это часть Российской Федерации. Есть другой способ, о котором люди крайних взглядов, у нас тоже такие есть, к сожалению, говорят: давайте мы всё распустим, будем жить так, как мы хотим. А мы и живём так, как мы хотим. «Мы распустим тех, кто с нами не хочет». Повторяю ещё раз: а почему Вы решили, что подавляющее большинство людей в республиках не хочет? Наверное, там есть такие. И кровавый период середины 90-х начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Но разве Вы этого хотите? Мы этого не хотим.

- Что касается того, что мы кормим кого-то или не кормим, распустить, не распустить… Разве русский народ, об интересах которого Вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и в распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия, которая создавалась как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну в НАТО это хотят сделать, резюмировал президент. Как будто знал, что на Украине Львовский облсовет обратился в Верховную раду и к президенту Зеленскому с "фундаментальной" инициативой о переименовании России в "Московию".

- Я предлагаю думать, - попытался оправдаться Сокуров, чьи чаяния совпали с надеждами украинской власти и НАТО.

- Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Так перед тем, как это сказать, надо было хорошо подумать, - решил поставить точку в дискуссии, которую все же устроил кинорежиссер, президент и повторил. – Прежде, чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать.

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