Григорий Лепс на "Золотом граммофоне" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трое детей и увы, развод. Как уже писала kp.ru жена Григория Лепса Анна подала на развод. Артист против иска не стал возражать.

На премии «Золотой граммофон» журналисты спросили у артиста, мол, переживает ли он из-за развода.

- Из-за моего?- ушел от ответа певец.

Больше о расставании с женой он не сказал ни слова. Но на вечеринке премии, где артисты на банкете пели на выбор по две песни, Григорий Викторович, помимо, своей коронки «Рюмка водки», спел старую песню о разводе «Водопадом».

Особенно эмоционален артист был на этих строчках:

«Я мог бы остаться, мы уже не хотим перемен. Я мог бы стараться, но что мы получили взамен. Холодные ночи, молчаливые вечера. Давай все закончим, давай забывать номера…»

Напомним: в последнее время артист стал выходить в свет один.

На прошлой неделе журналисты заметили похудевшего Лепса на одной из кинопремьер. На голове музыканта были серьёзные шрамы. Говорят, певец сделал пересадку волос в заграничной клинике.