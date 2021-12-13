Новый канцлер - 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

8 декабря в Германии сменилась эпоха: впервые за 16 лет — новый канцлер. Причины провала «партии Меркель», возглавлявшей страну с 2005 года, понятны. Ни один из вызовов — от миграционного кризиса до отношений с Россией и Белоруссией — так и не решен, да и в экономике у «локомотива Евросоюза» продолжаются трудности: еще перед пандемией рост ВВП упал до 1%.

«Наша бабушка», как Меркель ласково называли даже оппоненты, выросла в Восточной Германии (традиционно имевшей тесный связи с Россией), начала карьеру еще в коммунистических структурах ГДР, а после 1991 года успешно встроилась в капитализм. То есть, став канцлером, она олицетворяла негласный консенсус между двумя частями некогда расколотого государства.

Поэтому «Фрау Ангела» была идеальной компромиссной фигурой между проамериканским и пророссийским крылом европейских элит — отчего и оставалась у власти так долго. Наконец, ее партия носит название «Христианско-Демократический Союз». И пусть в нынешней Европе от христианского консерватизма осталось очень мало, но даже название на вывеске — хоть что-то, да значит.

Однако новый канцлер, 63-летний социал-демократ Олаф Шольц, — почти во всем является противоположностью «бабушке».

СКАЖЕМ «НЕТ» НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ!

Меркель до прихода во власть была ученым-химиком, защитила диссертацию на звание доктора естественных наук. То есть хотя бы примерно представляет, как работает реальный мир.

А вот Шольц какого-либо «неполитического» опыта работы почти не имеет. В 1970-х годах, будучи еще гамбургским студентом, он вступил в молодежную организацию Социал-демократической партии — этакий «комсомол» с поправкой на реалии Западной Европы. Где и делал карьеру пару десятилетий, в итоге став вице-президентом Международного союза молодых социалистов (IUSY).

Как вы понимаете, все эти европейские организации с красивыми «коммунистическими» названиями давно перешли на ультралиберальные рельсы, отстаивают права нетрадиционных меньшинств и выступают за неограниченную миграцию. Так что каких взглядов придерживается Шольц — понятно.

В Сети можно найти отрывки его выступления перед студентами Санкт-Петербургского университета в апреле 2017 года. Шольц тогда был бургомистром Гамбурга — города-побратима нашей Северной столицы — и прибыл с рабочим визитом на берега Невы:

«О национальной культуре в многонациональных государствах, которыми являются Россия и Германия, по мнению Олафа Шольца, некорректно говорить. Вместо этого он предложил использовать понятие «местная культура», — написано в отчете об этом мероприятии.

Если довести мысль Шольца до логического завершения, то Пушкин или Гёте, да и вообще все наше многовековое наследие и наши традиционные ценности — ничто. Ведь это — та самая национальная культура, о которой, по мнению нового канцлера, «говорить некорректно».

Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии после 16 лет правления. Фото: REUTERS

ВЕЛИКИЙ ПОГРОМ

Ладно, это просто слова, а в политике надо все-таки смотреть на дела. Вернемся в 2011-2018 годы, когда Шольц являлся мэром Гамбурга.

То десятилетие в Вольном городе прошло под знаком постоянных скандалов вокруг постройки Эльбской филармонии. 26-этажный концертный зал на 2100 мест должны были сдать еще в 2010 году, затратив около 200 млн евро — но в итоге многострадальное сооружение завершили только в 2017, а бюджет на строительство распух, по разным подсчетам, до 700-900 миллионов.

Критики Шольца прозрачно намекают, что тут не обошлось без распила, о котором глава города был по меньшей мере осведомлен. Наконец, по утверждениям музыкантов, выступавших на открытии Эльбской филармонии, акустика там «просто ужасна», а на верхних зрительских рядах «ничего не слышно» — хотя, казалось бы, с таким-то бюджетом можно было все грамотно рассчитать.

Хорошо, Гамбург — все-таки двухмиллионный мегаполис, и обвинять мэра в недостатках местной филармонии — наверное, не очень корректно. Но у Шольца есть и более весомые «достижения».

В июле 2017 года в Вольном городе прошел саммит «Большой двадцатки» (G20). Запомнился он не историческими решениями глобальных лидеров, а заревом пожаров. Протестуя против «несправедливой мировой политики», со всей Европы в Гамбург съехались тысячи активистов всевозможных левых организаций. И устроили настоящий ад: поджигали автомобили, били витрины, брали под контроль целые районы, вступали в стычки с полицией.

Подготовка к Великому Погрому велась безо всякой тайны, леваки открыто обсуждали стратегию и тактику на своих интернет-форумах. Но на начальном этапе им никто не противодействовал. Ведь все эти «борцы за социальную справедливость» — можно сказать, более молодые «идеологические собратья» Шольца (вспомните, в каких организациях он работал ранее).

Для другого мэра такой провал означал бы конец политической карьеры — но Шольц меньше чем через год… ушел на повышение, став вице-канцлером ФРГ. Почему? Наша версия: Великий Гамбургский Погром-2017 был успешной репетицией технологии «сетевых бунтов» в исполнении американского движения BLM три года спустя. Тогда, напомним, под такими же лозунгами о «социальной справедливости» начались похожие поджоги-мародерства в Америке, «удачно» подорвавшие власть консерватора Трампа в период судьбоносных выборов.

О многочисленных связях заокеанского движения BLM с европейскими — прежде всего, немецкими — леворадикалами kp.ru уже писал.

ДЕЛО БАНКА «ВАРБУРГ»

По университетскому диплому Шольц — юрист. Профессия важная, но с кредитно-денежной политикой связанная слабо. Тем не менее, отправившись на повышение из Гамбурга в Берлин, наш герой занял пост… министра финансов ФРГ.

Надо сказать, из Вольного города он уехал очень вовремя — там начал разгораться скандал вокруг местного банка «Варбург» (полное название — M.M.Warburg & Co)

Как выяснили независимые журналисты, с 2007 года эта финансовая организация засвечена в сомнительных сделках и многомиллионном выводе денег через офшорные схемы и дыры в законодательстве.

Так, в середине прошлого десятилетия фискальная служба выявила у «Варбурга» уклонение от уплаты налогов на более чем 40 миллионов евро. Но в 2016 году (напомним, Шольц на тот момент — мэр Гамбурга) налоговые органы неожиданно… отказались взыскивать с банка эти недоимки. Почему? По утверждениям СМИ, Шольц в тот период «встречался в собственном кабинете с Кристианом Олеарием» — директором «Варбурга».

Сейчас в Вольном городе продолжается расследование этого схематоза. Шольца периодически вызывают давать показания в гамбургский Сенат (местный парламент). Пока — в статусе свидетеля. Он, естественно, все отрицает, что происходило на тех встречах — не помнит.

ИТОГО

Впрочем, каких бы взглядов ни придерживался Шольц, следует отметить: он искушенный политик, поднаторевший в аппаратных играх. И можно не сомневаться, кто же в его новом правительстве — коалиции с партией «Зеленых», о которых мы уже писали, — останется главным.

Не даром в Германии нашего героя называют «Шольцомат» — этакий безотказный робот, способный справиться с любой проблемой. Да и сама геополитическая логика не оставляет ему иных шансов, кроме продолжения контактов с Россией. Которые при Меркель, несмотря на все препоны, находились на очень высоком уровне. Ведь никто, кроме Москвы, не может предложить бесперебойные поставки энергоносителей по приемлемой цене — а зима в Старом Свете ожидается холодной.