"В три раза меньше погибших": В Высшей школе экономики посчитали эффективность дорожных камер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Это раньше можно было тапку в пол и до Москвы за 8 часов долететь. А сейчас везде камеры. Постоянно притормаживаешь. Быстрее, чем за 10 - 11 часов, не получается», - жаловался мне летом житель одного волжского города.

По данным ГИБДД, в России около 20 тысяч комплексов, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Их число растет каждый год. И, видимо, будет расти и дальше. В Высшей школе экономики пришли к простому выводу: чем больше камер, тем меньше аварий и их жертв.

В РАЗЫ МЕНЬШЕ РАНЕНЫХ И ПОГИБШИХ

С одной стороны, это очевидно. Вывод сродни британским ученым. Из серии: те, кто не курят и не пьют, живут дольше. Но все дело в размерах. Как показало исследование Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ (есть в распоряжении kp.ru), камеры фотовидеофиксации не просто повышают безопасность дорожного движения, а повышают его в разы.

- В качестве материала для исследования использовались данные Московской области. Такой выбор был обусловлен тем, что в этом регионе конфигурация улично-дорожной сети представлена максимально разнообразно, существенные объемы движения (как местного, так и транзитного), а также наличием релевантных данных об аварийности за последние пять лет, - пояснили kp.ru в Высшей школе экономики.

Вот несколько цифр. Число ДТП и количество раненых снижается примерно вдвое, а число погибших – в три раза. Это если сравнивать со средними показателями на дорогах. При этом есть четкая зависимость между количеством камер, аварийностью и ее последствиями. К примеру, оказалось, что, чем больше камер в том или ином регионе, тем ниже и социальный (погибшие в ДТП на 100 тысяч населения) и транспортный (погибшие в ДТП на 10 тысяч автомобилей) риски.

- Некоторые думают, что фотовидеофиксация на автомобильных дорогах – это способ зарабатывать деньги на несчастных автомобилистах. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить в том, что это инструмент спасения человеческих жизней, - считает Михаил Блинкин, профессор Высшей школы экономики, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

При этом на снижение аварийности работают даже передвижные комплексы, которые так не любят водители. Количество ДТП на тех участках, где они были установлены, сокращалось в среднем на 37%.

СОТНИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ И ДОХОДА БЮДЖЕТА

Сейчас на российских дорогах гибнет около 10 человек на сто тысяч населения в год. Для сравнения, в развитых странах Европы этот показатель - от 2 до 5 человек. В России подобную цель тоже поставили. Уровень смертности должен снизиться до 4 человек на 100 тысяч населения в год. Это один из национальных приоритетов. Если взять в руки калькулятор, то можно понять, почему власти так заинтересованы в снижении числа ДТП.

По расчетам Российской академии народного хозяйства и госслужбы, ежегодно Россия теряет около триллиона рублей из-за дорожно-транспортных происшествий. Львиная доля потерь – человеческий капитал. К примеру, ущерб от потери одной человеческой жизни эксперты Высшей школы экономики оценивают в 9 млн рублей. Жертв автокатастроф – более 16 тысяч в год. При этом есть еще двести тысяч раненых. Больше 90% из тех и других – в возрасте от 18 до 50 лет. То есть то самое работоспособное население страны, которого так не хватает.

При этом камеры приносят как косвенный, так и прямой доход. За 2020 год ГИБДД выставила штрафов водителям на 117 млрд рублей. Большинство из них с помощью камер. И эта сумма с каждым годом растет. Причем сумма стала настолько предсказуемой, что Минфин даже прописывает ее в планируемых доходах бюджета. Там есть специальная строка «штрафы, возмещение ущерба и санкций». По ней предполагается зарабатывать около 80 млрд рублей в год.

Как не раз уточняли в ведомстве Антона Силуанова, это не план сборов, а прогноз. Его специально занизили до некого минимального значения. Во-первых, потому что нарушать правила и скоростной режим в одночасье россияне вряд ли перестанут. Во-вторых, если сборов будет больше, это станет дополнительным доходом казны.

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