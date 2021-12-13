Модный показ в Дубае: Галустян с подросшими дочками и Кети Топурия с новым мужем

Михаил Галустян с дочерью Эстеллой. Фото: архив дизайнера

Если раньше светский бомонд улетал зимой в Куршевель, то сейчас у российских звёзд новое любимое место отдыха — Дубай. Там провёл отпуск и юморист Михаил Галустян. Шоумен с супругой Викторией и с дочками посетил модный показ дизайнера Виктории Десятниковой. Гости раута заметили, как дочь Галустяна Эстелла стала настоящей копией отца.

— Я понимаю, конечно, дети растут и всё такое. Но что-то не хочется с этим мириться. В начале хотим, чтоб побыстрей начали ходить и разговаривать, а потом не хотим, чтоб много болтали и ходили куда попало, — написал в своём Инстаграме Михаил.

Дизайнер Виктория Десятникова (на подиуме). Фото: архив дизайнера

Коллекцию BY STREETCOUTURE Десятниковой оценили Леонид Агутин, Баста с женой, Вадим Галыгин и солистка «А-Студио» Кети Топурия. Артистка впервые вышла в свет со своим новым мужем бизнесменом Львом Деньговым. Напомним, год назад у пары родился сын Адам.

За столом: Муж Кети Топурия Лев Деньгов, Леонид Агутин, Вадим Галаганов. Фото: архив дизайнера

Кети быстро пришла в форму и выглядит сейчас великолепно. Артистка присмотрела себе на показе несколько образов от Виктории Десятниковой. А блогер-миллионник Роман Каграманов ещё и вышел на подиум, продемонстрировав просторные костюмы с принтами сказочных героев, выполненные в стиле шелковых пижам.

Кстати, один из таких костюмов уже есть в гардеробе скандалиста Моргенштерна, который тоже в эти дни отдыхал в Дубае.

Баста с женой Еленой. Фото: архив дизайнера

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