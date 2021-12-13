Законопроект о QR-кодах в транспорте снят с обсуждения

Спорный законопроект неожиданно сняла с обсуждения партия власти. Даже появление Голиковой в Госдуме не помогло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страсти по QR-кодам кипят в стране весь последний месяц: с тех самых пор, как 12 ноября 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В изначальном своем виде он предполагал, что с 1 февраля 2022 года те, у кого нет прививки от коронавируса или медотвода от нее, не смогут пользоваться общественным транспортом (поезда, самолеты, автобусы) и посещать общественные места, вплоть до магазинов, кроме продуктовых.

Многие приняли это нововведение в штыки. Хотя, не меньше было и людей, требующих скорее ввести QR-коды, чтобы оградить себя от непривитых граждан.

Но вопреки разговорам, что Госдума "проштампует" QR-закон за один день во всех трех чтениях, этого не произошло! Что уже сенсация, учитывая повышенную партсознательность сегодняшних депутатов. Документ был отправлен на обсуждения в регионы. Прошел месяц, большинство заксобраний на местах проголосовали за.

И вот законопроект снова вернулся в Госдуму.

Уже были назначены заседания думских фракций по вопросам введения QR-кодов. Уже и вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила свое присутствие на них, чтобы ответить на все вопросы депутатов. Поддержать ее собрались прийти в Госдуму и министр здравоохранения Мурашко, и глава Роспотребнадзора Попова, и министр транспорта Савельев.

В последний момент, как говорится, что-то пошло не так.

Ближе к выходным повеял другой ветер. Сначала высказался президент: «Нельзя допустить никаких опрометчивых решений!» А после заговорили и депутаты из «Единой России». Что, мол, законопроект-то сыроват. И ближе к понедельнику уже пошли заявления.

- Установка президента — оценивать ситуацию в стране не по показателям, а по ощущениям людей, - заявил глава фракции «ЕР» в думе Владимир Васильев.

А спикер-единорос Вячеслав Володин подтвердил намерения Госдумы в своем телеграмм-канале:

- Законопроект о введении QR-кода на транспорте (обратите внимание, речь только про транспорт - «КП») будет снят с рассмотрения. Это результат <...> учета мнений граждан.

В итоге профильный комитет Госдумы рекомендовал снять с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте.

Остался только один - по ограничениям в общественных местах.

И утром в понедельник вице-спикер Голикова перед депутатами фракции Единой России как-будто уже даже оправдывалась за необходимость введения QR-кодов в магазинах и кафе:

- Речи об ограничении прав граждан не идет, - говорила она. - Речь о том, чтобы ввести единый для всей страны документ о наличии вакцинации, антител после болезни или медотвода. А цифровой код внизу - лишь подтверждает подлинность. Вы же помните, сколько случаев с поддельными справками… К тому же, закон временный. До 1 июня 2022 года. Потому что мы надеемся на сознательность граждан, что большинство привьется.

Почти то же самое Голикова повторила и в других фракциях. Била цифрами о тысячах заболевших. О недостаточном еще коллективном иммунитете - 55,8%. А минимальный порог - 80% (пока его достиг только один город - Севастополь).

Говорила, что сертификаты получат и граждане, у которых есть антитела после болезни. И привитые иностранными вакцинами.

Однако, «Единая Россия» заявила, что будет голосовать «за», но только после существенной доработки законопроекта. Лидер «КПРФ» Геннадий Зюганов вообще высказался «против», пообещав отправить в правительство курьерской службой 200 килограмм обращений граждан. Именно столько их пришло в КПРФ.

- Это порядка 1,5 миллиона граждан! - объяснили коммунисты.

«Справедливоросы» тоже в штыки - не будем за QR-коды голосовать.

Дальше Голикова с министрами пошла по остальным фракциям.

Но это уже было больше похоже на гастроли уставших артистов. Большинство-то в Думе у «ЕР».

Пока дальнейшая судьба законопроекта, в части транспорта, туманна. Что-то там будут дорабатывать и будут ли?

Но про посещение общественных мест только привитым или переболевшим главные обсуждения еще впереди. Первое чтение, назначенное на 16 декабря, пока никто не отменял.

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