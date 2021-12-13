Режиссер Сергей Соловьев унес в могилу свою главную тайну

Соловьев вспоминал, что после замужества Друбич провоцировала его угрозами посадить в тюрьму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве скончался Сергей Соловьев. Знаменитый режиссер легендарных фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Смятение чувств", "Нежный возраст", "Анна Каренина", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" перед уходом из жизни долго и тяжело болел, несколько раз оказывался в реанимации.

Нашли мертвым

Сергея Соловьева нашли мертвым родственники в его квартире в центре Москвы. На месте сейчас работают спецслужбы.

В 2019 году режиссеру диагностировали язву желудка и проблемы с сердцем. В 2020-м его привезли в больницу. У него обнаружили скопление в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы. Артист страдал от диабета, у него произошло обострение трофической язвы.

Смерть сына

Здоровье Сергея Соловьева подорвала смерть сына Мити. Он скончался зимой 2018 года. Мужчина умер от осложнений после гриппа, ему было 43 года. С отцом он работал с 2000-х годов.

"В день похорон рыли землю, а комья такие крупные, каменные, что их распилить и разломать не хватало сил. Вот такая земля, которую мы получили. Вот пусть она ему станет пухом. Нужно распушить каждый камень в вечность. Распылить, разломать", - говорил режиссер на поминках. Скорбящие рыдали тут же, за столами. "С уходом Мити остановилась жизнь Соловьева. Как он с этим справится? Дай Бог ему помощи", - признавался сын актрисы Екатерины Васильевой. Она была первой женой Соловьева. Супруги развелись из-за измены артистки.

В 2019 году режиссеру диагностировали язву желудка и проблемы с сердцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три жены

Владимир Соловьев был женат трижды. Высокая, яркая, с рыжими волосами, Екатерина Васильева очаровала его своей необычной свободой. Как вспоминал покойный ныне писатель Александр Александров, актрисе ничего не стоило выпить, выругаться и закрутить интрижку. Когда она влюбилась в драматурга Михаила Рощина, режиссер долго терпел. "Сергей Александрович все знал про нас с Катериной, - вспоминал Рощин. - Катя и ушла от него из-за меня. Я был безумно в нее влюблен, в эту гремучую смесь таланта и дурного нрава".

Марианна Кушнерова Фото: фотохроника ТАСС.

После развода с Васильевой мэтр женился на киноведе Марианне Кушнеревой. Она в свое время играла главную роль в фильме Соловьева "Станционный смотритель". Мэтр отбил ее у оператора, ушедшего служить в армию. А когда вторая жена была беременна, режиссер потерял голову от Татьяны Друбич. Она стала его третьей женой.

Марианна, услышав, что с ней разводятся, надолго попала в Кащенко. Не выдержала ее психика такого удара. Врачи просили Соловьева прийти и уговорить пациентку "хотеть жить". Он пришел и долго говорил, что все будет хорошо. Марианна так больше и не вышла замуж. Она все годы продолжала попытки поддерживать подобие семьи и приглашала Соловьева на все семейные торжества.

Актриса Татьяна Друбич и режиссер Сергей Соловьев. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

О романе мэтра со школьницей Друбич судачила вся киношная тусовка. Тане было всего 14, когда Соловьев снимал ее в своем фильме "Сто дней после детства". По сей день ходит множество слухов о том, были ли отношения у режиссера со школьницей до ее совершеннолетия или нет. Теперь уж и не узнать. При этом сам Соловьев вспоминал, что после замужества Друбич провоцировала его угрозами посадить в тюрьму.

"Но на съемках «Ста дней после детства» Соловьев закрутил роман с Татьяной Друбич. Ей тогда было лет 14-15... И как раз в сентябре 1974 года Марианна родила сына - Митеньку. Сиделкой при младенце я был...", - рассказывал писатель и сценарист Александр Александров.