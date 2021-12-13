О каких «шпионах из ЦРУ» говорил Путин: Американцы нажились на приватизации и научили младореформаторов коррупции

Наш главный приватизатор получал от Гарварда зарплату. Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

В показанном на днях документальном фильме «Россия. Новейшая история» президент Владимир Путин напомнил о том, что в начале 90-х годов, когда наша страна, порвав с социализмом, ринулась в капитализм, практически во всех ключевых министерствах и ведомствах РФ трудились американские «советники». Среди них, разумеется, было немало «экономистов в штатском». Вся информация о российском экономическом, оборонном, научном потенциале была для них доступна. Включая и сугубо секретную.

«ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ»

Вспоминая о тех временах в фильме, Путин упомянул о «кадровом сотруднике ЦРУ», который, выступая в качестве экономического советника правительства РФ, решил нажиться на российской приватизации, что ему, как спецслужбисту, было запрещено. За это он и пострадал - от самих американцев. Этого экономиста звали Джонатан Хей. Он и еще один советник - Андрей Шлейфер - работали в Москве в рамках реализации так называемого «Гарвардского проекта в России». Этот проект, который финансировался Агентством США по международному развитию (USAID), должен был помочь нашей молодой демократии «встать на крыло» капиталистической экономики - помочь создать институты и структуры рыночной экономики.

Закончился «Гарвардский проект» большим скандалом. Сами же американцы, занятые в этом проекте, просигнализировали в соответствующие органы, что Хэй и Шлейфер не только дают советы молодым реформаторам, но и хорошо зарабатывают на проводимой ими приватизации. В объемном исковом заключении «США против Гарварда», поданном в американский суд в 2005 году, - приведены конкретные обвинения. В частности, Хей и Шлейфер консультировали печально известные «залоговые аукционы». Именно они вместо того, чтобы дать заключение об их грабительском характере для страны, предложили включить в программу этих аукционов и нефтянку. И сами прикупили пакеты акций - в нефтяной, телекоммукационной, алюминиевой промышленности, поучаствовали и в приватизации крупного тракторного предприятия. Правда, оформлялось все не на них напрямую, а на близких и родственников (отец, невеста). Все это, подчеркнем, не «выдумки коммунистов», а следует из текста американского судебного документа.

«Спалился» Хэй на жадности. И завалил весь проект, действовавший в 1994-1997 годах, на который USAID к тому времени выделил 35,5 млн долларов. Их с Гарварда потом и взыскали. Сначала дело было возбуждено как уголовное, потом его стали «спускать на тормозах», чтобы не «политизировать», переквалифицировали в гражданское. Итоговый вердикт оказался весьма мягким, основной удар принял на себя президент корпорации Гарварда Ларри Саммерс - ему пришлось оставить этот почетный пост. Следы Хея как-то затерялись, а Шлейфер вернулся к научной работе на экономическом факультете того же Гарварда.

ПЛАТИЛИ ЗАРПЛАТУ ЧУБАЙСУ

Кстати, Ларри Саммерс - личный друг и персональный советник Анатолия Чубайса. Во время действия программы Гарварда в России и значительно позже российский реформатор частенько посещал дачу своего наставника в Кейп-Код на берегу Атлантики. О Чубайсе в исковом заявлении тоже сказано немало, как и о других «младореформаторах», которых за американские деньги возили на западные лыжные курорты, иногда даже с женами. Один из обвинительных пунктов искового заявления выглядит так: «Включение Чубайса, архитектора сделки «займы за акции» (залоговые аукционы - Ред.), в финансируемуцю USAID платежную ведомость». То есть наш главный приватизатор получал от Гарварда еще и зарплату… Должно быть поэтому, когда американцы, еще на начальном этапе возникшего с нечистыми на руку советниками из Гарварда предложили России другой университет в качестве помощника для реформ, Чубайс ответил: или Гарвард, или никто.

Примечательно, что суд по делу «США против Гарварда» и документы, озвученные на нем, во-первых, показывают, как сами американцы оценили российские реформы тех лет: «Российский переход к рыночной экономике был скорее провальным, чем успешным». Вот когда с американцами, без колебаний, хочется согласиться.

И второе. Из материалов этого дела совершенно ясно видно, что самая первая коррупционная «зараза» нашей новой власти была передана не без помощи тех самых американских советников, которые должны были помочь построить в России «прозрачную и честную» рыночную экономику с равными возможностями для всех. Так что нечего теперь сокрушаться. Спасибо за науку.

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