Путин: Россия – мировой лидер по новым вооружениям

Владимир Путин сделал несколько важных и любопытных заявлений в документальном фильме "Россия. Новейшая история". Фото: REUTERS

На канале «Россия-1» показали фильм «Россия. Новейшая история». В нем Владимир Путин сделал несколько важных и любопытных заявлений. В частности, о том, что наша страна опережает США по новому вооружению, хотя паритет России с США по ядерному оружию сохраняется. А вот – дословная цитата:

«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире»

А далее Путин заметил, что Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами.

И туту стоит вспомнить, что в ноябре этого года российские военные снова испытали в Белом море гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон». Она способна развивать скорость до 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), а заявленная дальность — более 1000 км). Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года, сообщало Минобороны.

В октябре Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из Договора по противоракетной обороне 1972 года. Затем США вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности.

Путин напомнил, что противоракетная оборона США в Европе направлена не просто на защиту, но и на получение стратегического преимущества, нейтрализуя ядерный потенциал вероятного противника (читай – России). Кремль уже не первый раз говорит об этом Белому дому и Пентагону. Там его словно не слышат. США и другие страны НАТО продолжают наращивать свои военные группировки у наших границ. Уже пошли разговоры о том, что США намерены разместить в Европе (в Германии или Польше) модернизированные ядерные бомбы, а, возможно, и ракеты. Ситуация возвращается к тому моменту, когда мир был на волоске от ядерной войны (Карибский кризис 1963 года). Тогда политикам хватило мудрости и выдержки не нажимать на «ядерную кнопку» и убрать советские ракеты из Кубы, а американские из Турции. А сейчас США снова намерен подтащить ядерные бомбы поближе к границам России. Вашингтон, похоже, не слышит или не хочет слышать обеспокоенность Москвы. Как бы не наступил момент, когда он уже не будет способен ничего слышать.