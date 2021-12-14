Анастасия Волочкова сорвала съемки неадекватным поведением

Анастасия Волочкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова в очередной раз оскандалилась. Балерину пригласили принять участие в одном из шоу, однако она вела себя настолько вызывающе, что все присутствующие были в шоке.

Анастасия Волочкова стала одним из звездных гостей в эфире шоу "Бар в большом городе". Однако из-за неадекватного поведения балерины выпуск не стали выкладывать в открытый доступ. Эфир смогли увидеть все желающие по по платной подписке.

Танцовщица постоянно перебивала других приглашенных - юмористку Елену Новикову и комика Владимира Бухарова, хвасталась своими любовными похождениями.

А потом от Волочковой досталось Бухарову. Комик рассказал историю о том, как к нему приставала пьяная балерина. Его история задела артистку за живое.

"Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку", - взбесилась звезда и покинула студию.

Из-за ее поведения съемки пришлось прервать. Лишь через некоторое время знаменитость успокоилась. Но ненадолго. Внезапно она разразилась нецензурной бранью в адрес руководства Большого театра.

"Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку… Раньше в Большом театре была такая публика! Там были люди, которые действительно обожают балет. А теперь ходят одни толстосумы со своими силиконовыми женщинами", - раскричалась артистка.