Врач шокировал заявлением о проблемах с мозгом у Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

У Анастасии Волочковой заподозрили тяжелую болезнь. Фанаты артистки давно бьют самую настоящую тревогу из-за изменившейся внешности танцовщицы. Изнуренное лицо и усохшее тело прославленной балерины выглядят пугающе. А теперь масла в огонь подлил еще и врач, который выступил с заявлением.

Последние несколько месяцев жизни Анастасии Волочковой оказались непростыми. Она работает на износ, но злопыхатели не дремлют. Артистка месяц назад предприняла попытку построить сольную карьеру певицы, но сразу же угодила в грандиозный скандал. Еще не один год россияне будут помнить о походе Волочковой под елочку.

Потом на бесстыдницу набросились ревнивые женщины. Они не могут ей простить личного счастья. У Анастасии случился роман с разведенным водителем Володей. Мужчина охотно демонстрирует себя во всей красе и явно не намерен брать пример со скромника Олега, который являл народу то носок, то штанину.

Кроме этого прославленная балерина продолжает держать себя в ежовых рукавицах. Она ест сырые овощи, одно яичко и запивает его низкокалорийным острым бульоном, который варит верная домработница Лола. На таком рационе королева шпагата сильно похудела и буквально превратилась в блеклую тень самой себя.

В этой ситуации приходится надеяться лишь на то, что внешность Анастасии - все же результат переутомления. Фанаты давно призывают любимицу одуматься и уже начать наконец-то нормально питаться.

Но на днях врач сделал шокирующее заявление о здоровье звезды больших и малых театров. Эскулап пожаловал к ней в гримерку в тот момент, когда блондинка жаловалась на проблемы с шеей. Оказывается, 45-летняя прима годами не обращала внимания на тревожные симптомы, предпочитая бороться со всеми недугами при помощи бани и своей знаменитой ледяной купели. Не так давно артистке стало намного хуже.

По мнению доктора Ильи Бурлаковского, балерина страдает от физического истощения. Однако куда страшнее, уверен медик, серьезные проблемы знаменитости с кровоснабжением мозга. Постоянная гипоксия может влиять и на поведение Волочковой, которая все чаще шокирует народ своими неординарными поступками.

"У Анастасии несколько проблем в шейном отделе, это старые профессиональные травмы. Главная проблема - заблокированный затылочный сустав, неправильное управление короткими шейными мышцами со стороны нервной системы и, как следствие, нарушение кровоснабжения мозга по позвоночным артериям со всеми вытекающими проблемами на будущее", резюмировал доктор.