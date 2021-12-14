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Политика14 декабря 2021 9:54

В Кремле не согласились с тем, что Россия «подвела» весь мир

Песков прокомментировал наше вето на климатическую резолюцию ООН
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Песков прокомментировал наше вето на климатическую резолюцию ООН

Песков прокомментировал наше вето на климатическую резолюцию ООН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 декабря Совбез ООН голосовал по новой резолюции, которая увязывала военные конфликты и социальную напряженность с изменениями климата. Россия наложила вето на документнаш постпред в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция разрешит Западу вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом экологических проблем.

Американцы в ответ заявили, что Россия «помешала сделать небольшой, практический и необходимый шаг для борьбы с последствиями изменения климата» и «подвела мир».

В Кремле такую реакцию не оставили без ответа.

- Резолюция была полностью неприемлема. Причем не только Россия, но и ряд стран нас поддержал (Индия тоже голосовала против – Ред.). Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причем ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив высокоиндустриальную экономику, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что «мы не согласны с тем», будто Россия «подвела» мир.

Авторами проекта были Ирландия и Нигер. Всего резолюцию ООН поддержали 113 из 193 стран, в том числе 12 из 15 членов Совбеза. Но согласно уставу, если хотя бы один постоянный член голосует против, то проект не принимается.

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