В Кремле не согласились с тем, что Россия «подвела» весь мир

Песков прокомментировал наше вето на климатическую резолюцию ООН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 декабря Совбез ООН голосовал по новой резолюции, которая увязывала военные конфликты и социальную напряженность с изменениями климата. Россия наложила вето на документ – наш постпред в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция разрешит Западу вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом экологических проблем.

Американцы в ответ заявили, что Россия «помешала сделать небольшой, практический и необходимый шаг для борьбы с последствиями изменения климата» и «подвела мир».

В Кремле такую реакцию не оставили без ответа.

- Резолюция была полностью неприемлема. Причем не только Россия, но и ряд стран нас поддержал (Индия тоже голосовала против – Ред.). Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие. Причем ограничения поступали от тех стран, которые в свое время изрядно навредили климату, обеспечив себе высокие темпы развития и получив высокоиндустриальную экономику, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что «мы не согласны с тем», будто Россия «подвела» мир.

Авторами проекта были Ирландия и Нигер. Всего резолюцию ООН поддержали 113 из 193 стран, в том числе 12 из 15 членов Совбеза. Но согласно уставу, если хотя бы один постоянный член голосует против, то проект не принимается.