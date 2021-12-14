Правительство направило 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам: кто и когда их получит

Учителя, врачи, преподаватели вузов, работники сферы науки и искусства получат с января прибавку, в среднем, в 4 %. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 12,2 млрд рублей из резервного фонда правительства выделено на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Найти дополнительные деньги для ряда категорий бюджетников в ноябре поручил правительству президент Владимир Путин.

Разберемся в главном — о ком речь и когда эти деньги дойдут до тех, кому предназначены.

О КАКИХ БЮДЖЕТНИКАХ РЕЧЬ?

О тех, кто перечислен в майских указах президента. Это учителя, врачи, преподаватели вузов, работники сферы науки и искусства (см. «Справку «КП»).

КОГДА И НА СКОЛЬКО ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТ?

«Майским» бюджетникам зарплаты традиционно индексируются с 1 января. Так будет и в 2022 году — на это и выделены дополнительные деньги. Конкретная прибавка зависит от региона. В среднем она составит 4%. Но, например, в Магаданской области будет 10% - правда, в два этапа.

Почему именно так? Это заложено в самом майском указе. Должны выполняться такие условия:

-зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры — не меньше 100% средней зарплаты по региону,

-зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — не меньше 200% средней зарплаты по региону.

То есть перспективы зависят от среднестатистической ситуации в регионе: где-то роста зарплат почти нет, а где-то он сильно превышает средний по стране.

Но возможны дополнительные изменения. Должен начаться переход на новую систему оплаты труда бюджетников, предусмотренную законом, принятым еще в ноябре 2020 года. Сейчас, например, врачи или учителя при одинаковой загрузке в разных регионах могут получать очень разные деньги — в зависимости как раз от «местной специфики». В итоге возникла проблема бегства квалифицированных специалистов в более богатые регионы, а в бедных областях их катастрофически не хватает. Предполагается разработать единую систему окладов, надбавок и доплат, в зависимости от квалификации, стажа, сверхурочной работы и т. п.

Переход на новую систему будет поэтапным. Первыми под эксперимент попали педагоги пяти регионов (Мордовия, Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области).

В 2022 году новшества могут затронуть медиков — стимулирующие и компенсационные надбавки, поощрительные выплаты будут унифицированы и установлены на федеральном уровне. Но это пока тоже касается нескольких экспериментальных регионов, и сроки эксперимента все время сдвигаются (в последний раз их сдвинули на июль-ноябрь 2022).

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ НЕ «МАЙСКИМ» БЮДЖЕТНИКАМ?

У таких индексация окладов запланирована с 1 октября 2022 года — предположительно в среднем на 4%.

Ожидается, что в новом году возобновится рост зарплат госслужащих (в этом году на чиновниках сэкономили) — тоже с 1 октября на те же средние 4%.

СПРАВКА «КП»

Сколько денег на кого выделили

Работники образовательных учреждений - 2,9 млрд руб.

Работники научных учреждений — 5,2 млрд руб.

Медицинские учреждения — 2,6 млрд руб.

Учреждения культуры — 1,3 млрд руб.