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Политика14 декабря 2021 12:00

Украина отказалась отдавать долги СССР, но до сих пор пытается заполучить заграничную собственность Союза

В Киеве обиделись на упрек от президента России
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Украина нашла еще один повод обидеться на Россию.

Украина нашла еще один повод обидеться на Россию.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Украина нашла еще один повод обидеться на Россию. В документальном фильме «Россия. Новейшая история» президент Владимир Путин, говоря о долговых проблемах 90-х годов, заметил, что далеко не все республики бывшего СССР выполнили обязательства передать свои зарубежные активы России в обмен на то, что она взяла на себя выплату всего зарубежного долга развалившегося Союза. И всего-то добавил после этого: «Например, Украина».

Реакция последовала тут же. Признав, что в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о «нулевом варианте» (зарубежная собственность Киева в обмен за выплату его внешнего долга), представитель украинского МИДа заявил, что это соглашение не вступило в силу. Причина - Москва, дескать, отказалась предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться. Вывод: заявление Путина об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР необоснованно. Попробуем разобраться.

Из того же документального фильма. Внешний долг СССР составлял 104 млрд долларов, реальных запасов валюты в казне - менее 1 млрд. Все бывшие союзные республики заняли такую позицию: это не мы брали деньги, потому и платить не будем. Но чем это грозило? Западные кредиторы просто забрали бы себе по суду в обеспечение долга всю советскую зарубежную собственность, да еще прихватили бы советские воздушные и морские суда, оказавшиеся вне родных аэродромов и портов. То есть, если долг не признавался, то все эти активы попросту «сгорели» бы и для России, и для других бывших советских республик.

В 1993 году Россия взяла обязательство погасить все долги бывшего СССР - без этого стране просто не давали бы больше денег взаймы, а без них тогда нельзя было обойтись. Ну а от бывших «братских» республик требовалось передать записанные за ними зарубежные активы на баланс России. Причем надо отметить одну важную особенность: вопросы собственности за рубежом внешнеполитические ведомства самостоятельно решать не могут, здесь главное - внутреннее законодательство страны и институт нотариусов, подтверждающих право собственности.

В 1994 году российские посольства получили циркулярное указание и инструкции из Москвы - переоформить недвижимость СССР на Российскую Федерацию. Конкретный пример: наше посольство в Мексике занимает исторический особняк и немалую территорию вокруг него почти в центре Мехико. Чтобы перевести эту собственность на новое юридическое лицо, надо было оформить у нотариуса соответствующие документы. Это дело поручили советнику посольства Никите Толстикову.

- Я объехал несколько местных нотариальных контор, - вспоминает он, - но везде получал один ответ: чтобы переоформить недвижимость бывшего СССР на Российскую Федерацию, вам надо предоставить письма от всех других республик, в которых они должны подтвердить, что не претендуют на эту собственность полностью или частично. И лишь в седьмой или восьмой конторе нотариус, расспросив, в чем дело, согласился переоформить документы. При этом он сам обосновал свою позицию так: на международном уровне Россия признана правопреемницей Советского Союза, поэтому ее претензии на его имущество обоснованны.

Но далеко не везде все проходило так гладко. Очень вязкая и затянувшаяся на много лет процедура дележа советского зарубежного наследства шла в европейских странах, таких как Германия, где много объектов было и в ГДР, и в ФРГ, и Италия, где, например, Москве принадлежал комплекс загородных вилл. Там «лакомые кусочки» не могут поделить и по сей день. И Украина - активный участник этих разбирательств. Так что «отлуп», данный украинским МИДом на упрек президента России, выглядит совсем легковесно. Просто у Киева никогда не было и тем более нет сейчас политической воли честно вести себя с Москвой. Склоки и сутяжничество - это, похоже, близкие ему стихии.

Впрочем, «квартирный вопрос» портит не только москвичей, но и целые страны. Ведь как удобно занять и не сходить с такой позиции: деньги в советские времена взаймы у заграницы не мы брали, значит, и не нам платить, а вот все совместно нажитое добро за рубежом обязательно давайте делить, а как же? Чтобы все по-честному было…

Украинский кризисУкраинский кризис: Хроника событий