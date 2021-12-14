Украина отказалась отдавать долги СССР, но до сих пор пытается заполучить заграничную собственность Союза

Украина нашла еще один повод обидеться на Россию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Украина нашла еще один повод обидеться на Россию. В документальном фильме «Россия. Новейшая история» президент Владимир Путин, говоря о долговых проблемах 90-х годов, заметил, что далеко не все республики бывшего СССР выполнили обязательства передать свои зарубежные активы России в обмен на то, что она взяла на себя выплату всего зарубежного долга развалившегося Союза. И всего-то добавил после этого: «Например, Украина».

Реакция последовала тут же. Признав, что в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о «нулевом варианте» (зарубежная собственность Киева в обмен за выплату его внешнего долга), представитель украинского МИДа заявил, что это соглашение не вступило в силу. Причина - Москва, дескать, отказалась предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться. Вывод: заявление Путина об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР необоснованно. Попробуем разобраться.

Из того же документального фильма. Внешний долг СССР составлял 104 млрд долларов, реальных запасов валюты в казне - менее 1 млрд. Все бывшие союзные республики заняли такую позицию: это не мы брали деньги, потому и платить не будем. Но чем это грозило? Западные кредиторы просто забрали бы себе по суду в обеспечение долга всю советскую зарубежную собственность, да еще прихватили бы советские воздушные и морские суда, оказавшиеся вне родных аэродромов и портов. То есть, если долг не признавался, то все эти активы попросту «сгорели» бы и для России, и для других бывших советских республик.

В 1993 году Россия взяла обязательство погасить все долги бывшего СССР - без этого стране просто не давали бы больше денег взаймы, а без них тогда нельзя было обойтись. Ну а от бывших «братских» республик требовалось передать записанные за ними зарубежные активы на баланс России. Причем надо отметить одну важную особенность: вопросы собственности за рубежом внешнеполитические ведомства самостоятельно решать не могут, здесь главное - внутреннее законодательство страны и институт нотариусов, подтверждающих право собственности.

В 1994 году российские посольства получили циркулярное указание и инструкции из Москвы - переоформить недвижимость СССР на Российскую Федерацию. Конкретный пример: наше посольство в Мексике занимает исторический особняк и немалую территорию вокруг него почти в центре Мехико. Чтобы перевести эту собственность на новое юридическое лицо, надо было оформить у нотариуса соответствующие документы. Это дело поручили советнику посольства Никите Толстикову.

- Я объехал несколько местных нотариальных контор, - вспоминает он, - но везде получал один ответ: чтобы переоформить недвижимость бывшего СССР на Российскую Федерацию, вам надо предоставить письма от всех других республик, в которых они должны подтвердить, что не претендуют на эту собственность полностью или частично. И лишь в седьмой или восьмой конторе нотариус, расспросив, в чем дело, согласился переоформить документы. При этом он сам обосновал свою позицию так: на международном уровне Россия признана правопреемницей Советского Союза, поэтому ее претензии на его имущество обоснованны.

Но далеко не везде все проходило так гладко. Очень вязкая и затянувшаяся на много лет процедура дележа советского зарубежного наследства шла в европейских странах, таких как Германия, где много объектов было и в ГДР, и в ФРГ, и Италия, где, например, Москве принадлежал комплекс загородных вилл. Там «лакомые кусочки» не могут поделить и по сей день. И Украина - активный участник этих разбирательств. Так что «отлуп», данный украинским МИДом на упрек президента России, выглядит совсем легковесно. Просто у Киева никогда не было и тем более нет сейчас политической воли честно вести себя с Москвой. Склоки и сутяжничество - это, похоже, близкие ему стихии.

Впрочем, «квартирный вопрос» портит не только москвичей, но и целые страны. Ведь как удобно занять и не сходить с такой позиции: деньги в советские времена взаймы у заграницы не мы брали, значит, и не нам платить, а вот все совместно нажитое добро за рубежом обязательно давайте делить, а как же? Чтобы все по-честному было…