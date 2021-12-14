В Голландии антипрививочники продают шприцы с коронавирусом — чтобы люди могли заразиться и переболеть

На сайте утверждалось, что вирусы, содержащиеся в шприце, живые и свежие Фото: REUTERS

Полиция Нидерландов заблокировала сайт, на котором велась продажа живого коронавируса, пишет местное издание De Telegraaf. В комплект COVID-19, предлагаемый любому желающему, входил шприц с живым вирусом, а также ПЦР-тест для проверки успешного заражения. Все удовольствие стоило 33,5 евро.

Владельцы портала обещали, что с помощью этого набора покупатели быстро и гарантированно заразятся коронавирусом, переболеют, что позволит им получить QR-код о перенесенной инфекции. А значит, смогут без проблем посещать любые общественные заведения и мероприятия. После введения живого вируса в тело покупатель мог удостовериться, что заболел с помощью ПЦР-теста. Комплект должны были доставить по почте. Такой вот план по обходу ковидных ограничений — в стиле слабоумие и отвага.

На сайте утверждалось, что вирусы, содержащиеся в шприце, живые и свежие (не более трех месяцев), включающие последние мутации и штаммы. Вся эта затея была организована, чтобы привлечь тех, кто не хочет проходить вакцинацию. При этом никаких гарантий, что покупатель вакцины для ковида не умрет, вколов себе живой вирус, никто не давал.

В полиции назвали эту затею безрассудной.

- Коронавирус опасен. Человек может серьезно заболеть, кроме того, он способен заразить других, которые, в свою очередь, могут перенести болезнь тяжело. Любой, кто заражается COVID-19, ставит под угрозу здоровье всего общества, - сказала представитель Инспекции по здравоохранению Нидерландов Маргрит Фернхаут.

Полиция оперативно вычислила создателя сайта, через который велась продажа, и арестовала его. Мужчину допросили, после чего отпустили. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

Всего в стране полностью вакцинировано более 74% населения. На днях правительство Нидерландов одобрило проведение вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом за родителями остается право отказаться от прививки для их ребенка.

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