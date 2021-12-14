В Черное море зашел фрегат, причастный к гибели российского самолета в Сирии

Корабль этот непростой. И уже знаком нашим военным Фото: EAST NEWS

Все флаги в гости к нам! В Черное море внезапно и без объявления причин зашел фрегат с управляемым ракетным оружием Auvergne ВМС Франции. Минобороны России, как водится, «приступили к контролю за действиями корабля НАТО», который свои намерения пока не озвучивал.

Между тем, корабль этот непростой. И уже знаком нашим военным. В строй ВМС Франции он встал в 2018-м и в том же году отметился в боевой операции в Сирии. «Всплывало» его название и в связи с трагичными событиями. 17 сентября 2018 года в небе над Средиземным морем был сбит российский самолет радиолокационной разведки Ил-20.

В этот день израильские F-16 наносили удары по объектам в провинции Латакия. Зная, что в воздухе находится и российский самолет, они старались действовать из-за его «спины», фактически прячась за ним от возможного ответного огня. При этом действовали они под прикрытием того самого французского фрегата Auvergne, запустившего, по данным российских радиолокационных средств контроля воздушного пространства, в момент гибели Ил-20 четыре ракеты.

Наш самолет, по официальной версии, был сбит по ошибке сирийской системой ПВО С-200, которая отражала ракетное нападение. Погибли 15 человек… И тот факт, что Auvergne своими ракетами провоцировал работу ПВО, не снимает ответственности с сирийских расчетов ракетчиков. Но и после знакомства с французским фрегатом осадочек у наших военных остался.

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