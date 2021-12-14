Французский фрегат "Овернь" зашел в Черное море

Фото: U.S. Navy

Вооруженный управляемыми ракетами фрегат Военно-морских сил Франции «Овернь» вошел в Черное море. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны России, отметив, что за судном следит российский Черноморский флот.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», - заявили в центре.

Напомним, ранее в Черное море вошел американский эскадренный миноносец Arleigh Burke. В конце октября в регион направился американский ракетный эсминец USS Porter. Как писал сайт kp.ru, ранее он ни раз был вблизи побережья Крыма.

Кроме того, 9 декабря, российские истребители Су-27 сопроводили военные самолеты Франции и Соединенных Штатов над Черным морем. На следующий день истребитель Су-30 сопроводил над акваторией Черного моря самолет-разведчик Военно-морских сил США. Незадолго до этого Россия вручила американскому посольству в Москве ноту протеста в связи с полетами военных самолетов США вблизи российских границ.