Хотят ли в Беловежской Пуще назад в СССР

Спецкор «Комсомолки» Олег Адамович: прямо по дороге, за воротами - та самая Беловежская Пуща, где 30 лет назад подписали приговор СССР. Рядом - бывший совхоз «Советская Белоруссия», теперь - холдинг «Беловежский». Фото: Олег АДАМОВИЧ

Полузабытое слово «Вискули» на придорожном указателе. Именно тут 30 лет назад был похоронен Советский Союз в надежде на лучшую сытую жизнь. Где-то рядом, на границе с Польшей, сейчас бродят мигранты, пытаясь прорваться через колючую проволоку в рай. Но рай для них - это не то, что построили после краха СССР, а там, через границу...

ВЕЧНЫЙ СПОР О ЧИСТОТЕ

Еду в гремевший когда-то передовой беловежский колхоз-миллионер «Советская Белоруссия». Как там у них теперь? Полный капитализм?

- Смотри, какой асфальт ровный. А ведь дорога самая обычная, местная. И обочины какие чистые, ровно подстриженные. Не то что у вас в Смоленской области - свернешь с федеральной трассы, и как будто после войны не ремонтировали, - таксист Виктор из Гродно снова завел разговор, что в Белоруссии лучше, чем в России.

Но у меня уже заранее готов ответ.

- Просто так ничего не бывает. За чей счет содержатся дороги? Зря что ли Минск каждый год просит Москву об очередном кредите? А газ мы вам в 10 раз дешевле продаем, чем на бирже в Европе. Нефть вы у нас покупаете за копейки, перегоняете в солярку с бензином и уже по рыночным ценам торгуете с Украиной, Европой. Атомную станцию мы вам вот только что построили, - парирую я.

- Да, наш президент выгоду не упустит, - подтвердил kp.ru Виктор. - А то что чистота... Менталитет у нас такой, наверно.

Меня, если честно, такое напускное довольство хорошими дорогами за чужой счет немного раздражает.

А я в менталитет не верю. Видел, как это в Москве происходило. Образцовый вроде город при Лужкове просто зарос грязью. Везде валялся мусор, даже в метро. Потом взялись за ум, стали наводить порядок. Сейчас чище. Вот и у вас так будет: начнутся реформы, революции, и вся страна в мусоре утонет. Никакой менталитет не поможет. Я так уверен еще и потому, что много времени потратил на разговоры с дворниками в Минске. Они и рассказали, что мусорят белорусы будь здоров, просто убирают это быстро.

Обсуждение белорусской чистоты чуть не закончилось аварией - на пустую дорогу перед нами выскочили три оленя. С проклятиями заповеднику Беловежская Пуща и всей дикой природе Виктор еле успел затормозить.

- Ты бы хотел, чтобы Белоруссия и Россия объединились в одну страну? - спрашиваю его.

Виктор снова жмет на тормоз так, что я чуть не впечатываюсь в лобовое стекло.

- У меня отличная жизнь, - говорит таксист. - В семье две почти новые иномарки, которые я дешево пригнал из Европы. Государство дало мне квартиру за третьего ребенка в кредит на 15 лет, который ниже инфляции. Я сейчас зарабатываю, перевозя мигрантов до границы за валюту. До пандемии мы с семьей регулярно ездили в Польшу отдыхать и закупаться товарами. Будь мы в России, было бы у меня все это?

- То есть ты хочешь в Европу?

- Нет. Меня устраивает независимое положение. Конечно, никуда от России мы не денемся. Я все понимаю: экономика, один язык, военные связи… Но вот лично мне статус и не в составе России, и около Евросоюза дает больше выигрыша.

«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»

Но главная «национальная» сельхозкультура в Белоруссии, конечно, картошка. Или бульба. Никакая колбаса ее не заменит. Попробуешь белорусские драники - все поймешь. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Приехали. Агрогородок Рясна, где и гудел когда-то советский колхоз-миллионер, смотрится явно лучше большинства современных российских хозяйств. Как в анекдоте: так красиво, что даже материться не хочется.

Дороги заасфальтированы. Техника ровными рядами стоит за аккуратным забором под навесом. Все дома чистенькие, ровные, оштукатуренные - никакого тебе дешевого сайдинга и кривых оград из ржавого профлиста. Трава подстрижена, мусора нет.

Ради меня в здании администрации собрался весь местный бомонд: кадровик Татьяна, агроном Александра и начальник по производству Олег.

- В чем был секрет вашего успеха до развала СССР? Не все ж колхозы миллионерами становились.

- У нас председателем был дважды Герой Соцтруда Владимир Бедуля, он же с каждым человеком носился! Особо ценил доярок и трактористов. Поговорит, узнает о проблемах… Если кто запьет, он подход ищет. До сих пор у нас работает комбайнер, которому Бедуля обещал помочь купить машину, если тот бросит пить. Комбайнер завязал, а председатель обещание выполнил, - рассказал kp.ru Олег.

Колхозная идиллия развалилась вместе с СССР. Сначала резко скакнули цены на солярку. Потом пропали все запчасти для техники, которые раньше везли из России. Рынки сбыта тоже схлопнулись - хозяйство возило картошку в Москву и Ленинградскую область, но там ее перестали брать.

Дважды Герой буквально вытянул свой колхоз в трудное время за счет связей и неуемной энергии.

- У вас тоже поделили землю на паи между всеми колхозниками? - интересуюсь я. - Мне аграрии в России рассказывали, что это решение в 90-х чуть не похоронило село, разделив единые хозяйства на кучу мелких.

- Нет. Мы этой чумы избежали. Все на 99% государственное, - ответила Татьяна.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

«Советская Белоруссия» с удивительной точностью повторила путь успешных российский капиталистических агрохозяйств, формально капитализм не признавая.

Шаг 1: Красный директор - в нашем случае, Бедуля - не дал всему развалиться.

Шаг 2: Красного директора спихнули конкуренты - в 2006 году колхозников 3 дня заставляли собираться, пока они не проголосовали за его отставку.

Шаг 3: Новым директором поставили человека из соседнего успешного агрохолдинга «Беловежский».

Шаг 4: После нескольких лет хирения от плохого руководства колхоз «Советская Белоруссия» перестал существовать и влился в «Беловежский».

- И пошло нам это на пользу! Потому что теперь холдинг вообще все сам делает: готовит корм на зиму, разводит свиней и коров, мясо у него же идет на колбасы, - рассказал Олег. - А раньше колхоз только зерном занимался.

В России все успешные агрофирмы прошли тот же путь. Чем больше хозяйство и тем выше уровень переработки своей же продукции, тем выгоднее. И самое главное: крупный холдинг устойчивее в кризисы. В неурожай картошки спасает колбасный завод. А скакнули цены на комбикорм - выручает своя заготовка сена.

Сейчас по всей Белоруссии идет постепенное укрупнение. Агрогиганты поглощают менее успешных соседей.

- И вы можете устанавливать цены на молоко или колбасу, какие хотите?

- Нет, конечно. Нашу прибыль регулирует государство. Да и если мы задерем цены - кто будет покупать дорогое? - ответила Александра.

- Ну, можно мясо в колбасе заменить соей. Прибыль вырастет. У нас так многие делают.

- И снова: кто это будет покупать. У других-то колбаса здесь не из рогов и копыт, а из мяса. Мы планку снижать не можем.

- А в Россию вы своего колхоза колбасу возите?

- Раньше пытались. Приезжали на сельхозвыставки в Москву. Но нам говорят: возьмем ваш товар только за откат. Пока взятку не дашь, контракт не подпишешь. А как я из государственных

денег откат дам? Вот и получается, что в России проще купить замороженное мясо из Канады, накачать его соей и получить чемодан прибыли, чем честно иметь дело с нами, - пожаловался Олег.

Главный вопрос я отложил под конец.

- Если Белоруссия решит объединиться с Россией в одну страну, вы поддержите?

- Скорее да, - ответили все трое, - Белоруссии без России все равно никуда. Мы же как ваши младшие братья.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЕЛЫЙ ЛЕСОК

Вискули до Беловежских соглашений были охотничьей резиденцией ЦК компартии. Теперь здесь останавливается президент Белоруссии.

Попасть в особняк, где 30 лет назад развалили Советский Союз, нельзя. Это охраняемая территория в глубине пущи. Зато можно приехать в ближайшую деревню Белый лесок, где живут егеря и персонал резиденции.

- Как вы тут пережили конец СССР? - спрашиваю. Мне повезло встретить разом полдеревни - одновременно со мной приехала автолавка.

- Вы будете смеяться, но не поменялось вообще ничего! Зарплаты персоналу Вискулей платили и до развала, и после. Школа работает. Магазин только закрылся, но это пару лет назад случилось, а не в 90-е, - ответила тетенька, назвавшаяся Валентиной.

- Проблем с едой нет?

- Лес всегда прокормит. Тут и дичь, и грибы, и ценные деревья…

Оказалось, на мелком браконьерстве и черном лесорубстве аборигены прекрасно себе выживают. Деревня маленькая, никто сюда не суется, поэтому тектонические сдвиги вроде развала СССР не особо и сказались на Белом леске. Единственное отличие - некоторые уехали на заработки в Европу.

- А если бы Белоруссия решила заново объединиться с Россией?

- А зачем? Я ж газеты читаю. Там пишут, что мы тут тихо-мирно живем, а Россия все время с кем-то воюет. Я не хочу, чтобы мои внуки ехали защищать какую-нибудь Сирию, - ответила Валентина.

Похожим манером в деревне рассуждают многие (и местные газеты действительно так про Россию пишут). Но не все. Я вообще не встретил в Белоруссии ни одного человека, кто бы говорил как 30 лет назад, при развале СССР: «Мы кормим Россию, без нее заживем богаче.»

На будущее смотрят философски:

- Сейчас жизнь как-то устаканилась. Да, поляки живут богаче, но они чужие. Если уж с кем-то объединяться, то скорее с Россией. Но пока никто не понимает, как это изменит жизнь. Что нам даст? Никто нам не объясняет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Публицист, экономист Георгий БОВТ: Без дешевого газа не будет и дешевой колбасы

Можно до хрипоты спорить - прибыльны колхозы в Белоруссии или нет, но их молоко и колбаса продаются во многих крупных городах России. Фото: Виктор ДРАЧЕВ/ТАСС

- Государственный колхоз или частный - в этой истории не самое важное. Бывает прибыльная госсобственность и убыточная частная. Важно общее состояние экономики. А оно такое, что без субсидий из России многие белорусские проекты могут оказаться убыточными. Дешевые российские газ и нефть дают Белоруссии возможность держать себестоимость сельской продукции и удобрений на очень низком уровне. Отсюда и получается доступная и качественная колбаса.

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