В Россию могут вернуться времена "Строевых-Меркушкиных"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил принятое Госдумой нововведение – позволить губернаторам избираться любое количество сроков, а не как сейчас - не более «двух подряд».

Этот закон прошел тихо. Наше аполитичное общество сонно решило, что это разумно. Во-первых, ограничивать сроки хорошему губернатору странно, а плохой, мол, и сам слетит. Да и потом – не в европах живем. Поэтому, например, тот же Рамзан Кадыров спокойно руководит своей республикой уже четыре срока, что ему вполне позволяет местное законодательство. И, видимо, федеральная власть тоже решила не мучиться с рисками сменяемости власти в своих провинциях и позаботилась о всех губернаторах сразу.

Теперь глава региона будет – условно вечен. Если, конечно, не проиграет выборы (а проиграть их с тщательно подобранным типовым набором бессмысленных «соперников» – это надо еще умудриться). И если не станет раздражать Москву. Та правда может отправить в отставку губернатора по «утрате доверия»….

Другими словами, в Россию вполне могут вернуться времена Строевых, Меркушкиных, Шаймиевых, превративших свои должности в… ну сами помните во что. Со всеми «плюсами» и «минусами». С одной стороны, регионы заселят мудрыми «отцами народов», которые за долгие годы своей власти таки обуздают своих подданных, а возможно даже завоюют их уважение. С другой – как побочный эффект такой модели - великий риск коррупции. Несменяемость власти по всем законам природы плодит семейственность и кланы, высасывающие бюджет до самого дна.

Конечно, Москва надеется, что с коррупционными рисками справятся доблестные офицеры МВД, Следственного комитета и ФСБ, которые сейчас, действительно, кошмарят чиновников денно и нощно….

Да вот беда – старые грабли. Как и 20 лет назад, во времена «Строевых-Меркушкиных», так и сегодня, представить себе независимого прокурора или главу областного СК, работающего не просто при Губернаторе, но при Хозяине региона... Это вряд ли. Конечно, будут смельчаки, которые попытаются сковырнуть уж совсем обнаглевшего князька, но тут возникает еще одна проблема. Кстати, тоже застарелая. Столь жесткая централизация власти, где население часто лишь формально одобряет очередной срок старого хозяина или назначение нового, заставляет губернаторов искать защиту «при царском дворе», у особо приближенных сановников. И чем больше вес (чем дольше сидит губер на своем месте), тем больше влиятельных друзей, а значит - иммунитета от шальных оперативников. Именно так в 90-е Москва неожиданно убирала из регионов особо настырных следователей, которые «копали» не по чину.

В-общем, странное дело: закон вроде новый, а времена он может привести старые...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России впервые попытались посадить семейный клан губернатора, и вот что из этого вышло

Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин разбирается, почему громкие аресты и обыски дворцов «принцев из провинции» кончаются пшиком, когда упираются в фигуры отцов - региональных начальников (подробности)