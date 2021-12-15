У блогера, прокатившегося на «БМВ» по ТЦ в Одинцово, никогда не было водительского удостоверения

На появившихся в сети кадрах Литвин рассекает по ТЦ на красном «БМВ». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ролик очередного блогера-лихача, которому закон не писан, подкинул работы людям в погонах. На этот раз в сводки попал Михаил Литвин, звезда ютюба и прочих социальных сетей, прославившийся панками, розыгрышами, зашкаливающим количеством нецензурной лексики и прочего эпатажа. В одном только Инстаграме на Литвина подписаны почти 15 миллионов человек. И все они на днях оценили новый «шедевр» своего кумира – ролик с покатушками по торговому центру в Одинцово.

На кадрах Литвин рассекает по ТЦ на красном «БМВ». Через слово – мат: а точнее фирменный стиль общения блогера. На иномарке блогер подъезжает к магазинам, ловко маневрирую между посетителями торгового центра. Охрана тоже в кадре. При этом люди в форме, отвечающие за безопасность в ТЦ, даже не пытаются остановить блогера. Дальше больше. В финальной сцене на «БМВ» лихач-матерщинник сбивает елку, установленную в фойе.

Тут и без расследования ясно, все это заранее срежиссированные постановочные кадры. То есть руководство торгового центра явно было в курсе съёмок. Без их ведома заехать в ТЦ на иномарке просто невозможно.

- Торговый центр является местом повышенной опасности. Безусловно передвигаться по его площадям на автомобиле – рискованно. На данный момент проводится проверка законности таких действий. В зависимости от результатов проверки будет принято решения о мерах реагирования, вплоть до закрытия или временной приостановки деятельности ТЦ, - сообщили kp.ru в прокуратуре Московской области.

Тем временем полиция заинтересовалась самим блогером. Шок, но оказалось, что у него вообще никогда не было водительского удостоверения. И это при том, что почти каждый день в социальные сети Литвин выкладывает видео, на которых он за рулем.

- В отношение нарушителя составлен административный протокол по статье 12.7 Административного кодекса «Управление транспортным средством без водительского удостоверения», - сообщили «КП» в УМВД РФ по Московской области.

Блогеру грозит штраф – до 15 тысяч рублей. В ближайшее время дело рассмотрят в мировом суде.

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