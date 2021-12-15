"Значит так угодно Богу": Как Федор Конюхов смерть встречал

Мы достигли-таки берегов Омана. Слава Федору и Индийскому океану! Фото: Механик Джеймс из Филиппин.

Федору Конюхову - 70 лет. Я давно знал, что это, рано или поздно, случится. Случилось рано. Из всех воспоминаний о наших встречах, наиболее остро впилось в память жалом одно.

Индийский океан. Шторм. Мы на яхте "Святая Виктория". Шторм особенно усилился, когда мы проходили Сомали. Мы с Федором на вахте. Я за штурвалом. Федор рядом. Яхта ложится на бок. Волна накрывает ее.

- Сдается мне, что нам конец, - в панике замечаю я, надеясь что Федор возразит, смеясь в бороду:

- Да, не бзди, чувак, все ништяк, чувак! Завтра будешь в таверне со смехом вспоминать это недоразумение.

Но Федор говорит без всякой печали (он еще и обрядился в монашеское одеяние. Смерть так встречал):

- Значит так угодно Богу.

- Да почему ему так угодно? Что за беспредел? Я не согласен! Я против! - возмущаюсь я, - Я жить хочу. У меня молодая жена! Ждет меня домой! Ждет - печалится. Мы ребенка хотим! Надо что то делать!

Фото: Механик Джеймс из Филиппин.

- Прими погибель от Океана спокойно, Сашка! Ведь мы умрем за святое дело! Мы с тобой икону с собой для людей несли - икону святого адмирала Федора Ушакова.

"А смысл? - думал я, - Кому это надо?"

У меня в каюте была заныкана под рундуком бутылка французского коньяка на случай смерти. Ее даже не нашли ушлые сейшельские таможенники. (На шхуне был сухой закон). Я хотел встретить смерть с открытым забралом и с откупоренной бутылкой в твердой руке! Я открыл эту страшную тайну Феде.

- Мы выпьем ее, когда достигнем земли. - сказал он.

Мы ее достигли через неделю. С тех пор я спокоен. Если что, я скажу там, наверху: "А я с Федором Конюховым, икону святого Федора Ушакова через океан переправил!"

А сейчас Федор Конюхов собирается в новый поход. Завидую и восхищаюсь! Здоровья тебе, Федор! Неунывающий и спокойный моряк!